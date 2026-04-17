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Espectáculos El actor tiene 85 años

Brandoni continúa internado tras sufrir un accidente doméstico: qué se sabe de su salud

El actor de 85 años permanece en el Sanatorio Güemes tras golpearse la cabeza en su domicilio, los especialistas advierten sobre los riesgos de caídas en adultos mayores.

17 de Abril de 2026
Luis Brandoni.
Luis Brandoni. Foto: (La Voz).

El actor de 85 años permanece en el Sanatorio Güemes tras golpearse la cabeza en su domicilio, los especialistas advierten sobre los riesgos de caídas en adultos mayores.

Luis Brandoni se encuentra internado en el Sanatorio Güemes luego de sufrir una caída en su domicilio el pasado sábado. El reconocido actor sufrió un golpe en la cabeza contra un mueble que le provocó un hematoma intracraneal.

 

La noticia fue confirmada inicialmente por el productor teatral Carlos Rottenberg, quien mantiene contacto permanente con el entorno del artista. Según los primeros informes médicos, el impacto generó una lesión que requiere observación hospitalaria estricta.

 

Aunque inicialmente surgieron versiones sobre un posible ACV, pero se confirmó que se trató de un traumatismo por caída de propia altura.

 

El estado actual y su actividad profesional

 

Debido a este cuadro de salud, se decidió levantar la temporada teatral que el actor tenía prevista. Recordemos que Brandoni se mantiene muy activo y recientemente participó en el rodaje de una película dirigida por Juan José Campanella.

 

Originalmente, el actor iba a realizar temporada en Mar del Plata junto a Soledad Silveyra en una sala de tres niveles. Sin embargo, debido a la cantidad de escaleras y por precaución, se había decidido permanecer en Buenos Aires antes del accidente.

 

Actualmente, el equipo médico monitorea la evolución del hematoma, ya que en adultos mayores el cerebro tiende a reducir su tamaño y las venas quedan más tensas. Esto facilita que un golpe derive en un hematoma subdural que comprime el tejido cerebral.

 

La problemática de las caídas en adultos mayores

 

El Dr. Capuya, en La mañana con Moria, analizó el caso de Brandoni y echó luz sobre estadísticas mundiales relacionadas a accidentes domésticos. Según contó, se estima que ocurren 684.000 muertes anuales por caídas de propia altura en todo el mundo.

 

Además, se registran cerca de 37 millones de consultas médicas al año por este tipo de incidentes en adultos. En Argentina, las cifras son igualmente preocupantes: se producen aproximadamente 90 fracturas de cadera por día.

 

Los especialistas señalan que con los años se deteriora la masa muscular y se pierde fuerza, lo que afecta directamente el equilibrio. A esto se suman posibles trastornos del oído interno, fundamentales para la estabilidad.

 

Recomendaciones para prevenir accidentes en el hogar

 

Para evitar estos episodios, el Dr. Capuya apunta que los médicos recomiendan realizar ajustes estructurales en las viviendas de personas mayores. Es fundamental eliminar alfombras, mejorar la iluminación y evitar el uso de pantuflas, publicó La Voz.

 

En el baño, se aconseja retirar las bañaderas y colocar elementos antideslizantes, ya que el jabón y el agua convierten el suelo en una superficie peligrosa. También se sugiere evitar desniveles en los pisos de la casa.

 

Otra recomendación clave es realizar el movimiento de levantarse de la cama en tres tiempos. Primero incorporarse, luego sentarse con las piernas hacia abajo y finalmente ponerse de pie para evitar mareos repentinos.

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