Una mona carayá murió electrocutada y rescataron con vida a su cría

Una mona carayá murió electrocutada tras tocar cables, pero su cría fue rescatada con vida ya que había quedado aferrada al cuerpo de su madre.
Una mona carayá murió electrocutada en la localidad correntina de Empedrado tras mantener contacto con el tendido eléctrico, sin embargo, su cría permaneció aferrada hasta que llegó la Policía Rural y Ecológica y la rescató.
Todo comenzó alrededor de las 20 del martes, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un mono aparentemente sin vida en calle Paso de los Libres al 840. La situación movilizó al personal de la Policía Rural y Ecológica, que acudió al lugar para verificar lo ocurrido.
Al arribar, los efectivos confirmaron que el animal adulto había fallecido tras entrar en contacto con el tendido eléctrico, un riesgo cada vez más frecuente para la fauna silvestre que se desplaza en zonas urbanizadas.
Sin embargo, la escena tenía un componente que cambiaría el desenlace, ya que una cría permanecía aferrada al cuerpo del mono.
Con rapidez y cuidado, los agentes lograron rescatar al pequeño ejemplar con vida. Tras el procedimiento, le brindaron los primeros cuidados y lo trasladaron para resguardarlo en la dependencia policial, donde quedó a salvo.
Posteriormente, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia, organismo que continuará con la atención del animal y evaluará su estado general. El objetivo será determinar si se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.