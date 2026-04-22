Insólito: un diputado opositor y el Gobierno compiten para derogar la “Ley del Lobizón”

Con menos de un mes de diferencia, Esteban Paulón y el Gobierno, presentaron proyectos para dejar sin efecto la Ley de Padrinazgo Presidencial. Se trata de una norma de 1974 que tiene su origen en “la leyenda del hombre lobo”.
Insólita coincidencia. La Derogación de la "Ley del Lobizón" se situó en el centro de un llamativo debate político, tras la coincidencia entre el Gobierno nacional y el diputado opositor Esteban Paulón, quienes impulsaron iniciativas similares para dejar sin efecto la normativa vigente desde 1974. Ambos proyectos deberán atravesar el tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto del Congreso.
La particularidad del caso radicó en que, desde espacios políticos distintos, se promovieron propuestas con el mismo objetivo: eliminar el régimen de padrinazgo presidencial al séptimo hijo varón o mujer. Mientras Paulón había presentado su iniciativa en septiembre de 2024, el oficialismo lo hizo semanas después dentro de un paquete más amplio de derogación de leyes consideradas obsoletas.
Ambas iniciativas no prosperaron en su momento, pero recientemente fueron reactivadas. En el caso del Gobierno, el proyecto fue nuevamente presentado el 25 de marzo con la firma del jefe de Gabinete, mientras que el legislador opositor decidió insistir con su propuesta tras no haber sido tratada previamente.
Origen histórico de la ley y su evolución
El antecedente de esta normativa se remonta a 1907, cuando el entonces presidente José Figueroa Alcorta aceptó ser padrino del séptimo hijo de una familia de inmigrantes. La tradición se vinculaba a creencias populares que asociaban al séptimo hijo varón con la figura del “lobizón” y a la séptima hija mujer con la brujería.
Décadas más tarde, durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, se dictó un decreto que en 1974 fue convertido en ley, formalizando el padrinazgo presidencial como un beneficio institucional. La normativa establecía que el beneficio alcanzaba al séptimo hijo varón o mujer, siempre que fueran consecutivos en el orden de nacimiento.
Posteriormente, durante la gestión de Isabel Perón, se incorporó el derecho a la educación gratuita para los beneficiarios. En 2009, la normativa fue modificada para flexibilizar los requisitos, eliminando la obligatoriedad de que los hijos fueran consecutivos para acceder al padrinazgo.
Argumentos para su derogación
El diputado Paulón sostuvo que la ley actualmente “casi no tiene efecto práctico”, dado el bajo número de beneficiarios. Además, aclaró que una eventual derogación no afectaría a quienes ya reciben el beneficio, sino que se aplicaría únicamente a futuros casos.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, argumentaron que la norma forma parte de un conjunto de leyes obsoletas, ya que otorga beneficios —como la gratuidad educativa— que hoy están garantizados de manera universal por el Estado.
En ese sentido, se destacó que existen políticas sociales vigentes, como la Asignación Universal por Hijo, que cumplen funciones similares de asistencia, lo que refuerza la idea de que la ley perdió vigencia en términos prácticos.
Situación actual y tratamiento legislativo
Según relevamientos recientes, existen alrededor de 11.000 ahijados presidenciales en el país que accedieron al beneficio bajo esta normativa. Entre los reconocimientos se incluyen una medalla, un diploma, la participación de autoridades en ceremonias y una beca educativa.
En el plano legislativo, el proyecto impulsado por el oficialismo avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable en el marco de la denominada “Ley Hojarasca”, lo que le otorga una leve ventaja en el proceso parlamentario, publicó Clarín.
No obstante, el tratamiento definitivo dependerá de la agenda del Congreso y de la prioridad que se le asigne a la iniciativa. Desde distintos sectores coinciden en que el debate no solo apunta a una cuestión normativa, sino también simbólica sobre el rol del Estado y la vigencia de tradiciones en la legislación argentina.