Accidentes en tres localidades entrerrianas involucraron motos y autos pero no hubo lesionados

Un auto despistó en la Autovía Artigas en la madrugada, a la altura de Chajarí

Durante las últimas horas se registraron tres siniestros viales en San Jaime de la Frontera, Chajarí y Strobel que involucraron a motos y autos.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 18:15 horas en la intersección de calles La Delfina y Monte Caseros, en San Jaime de la Frontera, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron dos motocicletas, una Honda CG 150 Titan y una Honda Wave 110 cc.

Como consecuencia del impacto, dos de los ocupantes fueron trasladados al Hospital San Vicente, donde se confirmó que presentaban lesiones de carácter leve.

Además, ambos rodados fueron retenidos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Jefatura Departamental San Salvador

Despiste en la Autovía Artigas

Por otra parte, en horas de la madrugada, cerca de las 04:56, personal policial intervino en el kilómetro 322 de la Autovía Gervasio Artigas, en jurisdicción de Chajarí, a raíz del despiste de un automóvil Chevrolet Spin.

Según las primeras averiguaciones, el vehículo circulaba en sentido sur-norte desde Buenos Aires hacia Misiones, cuando el conductor perdió el control tras la rotura de ambas ruedas traseras, luego de impactar contra un pozo en la cinta asfáltica. El rodado terminó fuera de la calzada, sobre el espacio verde lindante.

En este caso, no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales.

Dos motos chocaron camino al balneario en Strobel

Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que personal de Comisaría Strobel intervino en un accidente de tránsito ocurrido en Avenida San Martín, a la altura cercana a Pública N° 1, en el camino al balneario.

El hecho se registró mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje, momento en el cual fueron alertados sobre una colisión entre dos motovehículos.

Uno de los rodados, una Motomel 300, era conducido por un hombre de 46 años, quien iba acompañado por una mujer de 50. El segundo vehículo involucrado fue una Honda Wave, guiada por un masculino mayor de edad.

Foto: Jefatura Departamental Diamante

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor de la Motomel habría salido desde un terreno e intenado incorporarse a la avenida en sentido oeste-este, siendo en ese momento impactado por la otra motocicleta, que circulaba en la misma dirección.

Los involucrados fueron asistidos en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladados al nosocomio local para una mejor atención. Tras ser examinados, el médico policial determinó que presentaban lesiones de carácter leve.