Joven salió a la casa de una amiga a estudiar y la hallaron gravemente herida en Concordia

Una joven fue hallada inconsciente sobre la Avenida Monseñor Rosch, a la altura del Club de Golf de la ciudad de Concordia y permanece internada en grave estado.

La estudiante universitaria, de 22 años de Villa Zorraquín, había salido el domingo por la mañana en motocicleta rumbo a la casa de una compañera para estudiar, pero nunca llegó a destino.

La principal hipótesis que manejan los familiares es que la joven fue embestida por otro vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin asistirla. Debido a las lesiones sufridas, la víctima no logra recordar lo ocurrido.

Actualmente, permanecía internada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat con heridas de consideración y bajo seguimiento médico permanente.

“Salió temprano para preparar una materia”

Mirta, madre de la joven, recordó las horas previas al hecho. “Ella había dormido bien toda la noche del sábado porque debía preparar una materia. Por eso el domingo se levantó temprano y salió en su moto rumbo a la casa de una compañera de estudios”, expresó.

La mujer contó además que su hija pasó por la habitación para saludarlos antes de salir de la vivienda. “Se fue a preparar una de las últimas materias; está rindiendo los exámenes finales porque le quedan solo cuatro materias para recibirse de Técnica en Alimentos”, manifestó.

El posible siniestro ocurrió sobre Avenida Monseñor Rosch, frente al campo de golf de Concordia. Según relató la madre, la joven fue asistida gracias a la rápida intervención de un automovilista que circulaba por el carril contrario.

Hallazgo y pedido de ayuda

“Un buen hombre circulaba por la otra mano y, al ver a mi hija, dobló en U para socorrerla”, detalló Mirta. El hombre encontró a la estudiante tendida boca abajo sobre el asfalto y con abundante sangrado en la cabeza.

“Cuando lograron sentarla y retirarle el casco, que estaba lleno de sangre, mi hija vomitó un coágulo”, describió la madre sobre la dramática escena que encontraron los primeros asistentes.

Este martes por la noche, Mirta brindó detalles del estado de salud de su hija. “Al principio tenía aire en el pecho, me explicaron que era entre el corazón y el pulmón, algo que era muy malo. Después ese aire fue desapareciendo, pero ahora los análisis salieron mal y volvió a vomitar sangre”, sostuvo.

La mujer indicó además que su hija presentó una leve evolución favorable dentro de la gravedad del cuadro. “Ahora está un poquito mejor, aunque todavía no puede abrir sus ojos y tiene fracturada su muñeca derecha”, afirmó a 7 Páginas.

Ante la falta de precisiones sobre cómo ocurrió el hecho, la familia solicitó colaboración a quienes hayan transitado por Avenida Monseñor Rosch el domingo alrededor de las 7.30 y puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad, testimonios o datos sobre vehículos sospechosos para reconstruir lo sucedido.