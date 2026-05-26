Una plataforma permite pagar menos por Netflix, Spotify y servicios de IA

Hay una plataforma que permite compartir suscripciones de manera legal y acceder a más de 90 servicios digitales pagando un costo menor. Ya desembarcó en Argentina y suma miles de usuarios activos.
Una plataforma digital comenzó a ganar terreno en Argentina al ofrecer una alternativa para pagar menos para acceder a Netflix, Spotify, plataformas deportivas y servicios de inteligencia artificial. Se trata de Lank, un sitio web que permite compartir suscripciones de manera legal y organizada entre usuarios.
La iniciativa fue creada por Ricardo Reina Mendoza y Stefano Beiugala que detectaron las dificultades económicas para acceder a plataformas premium y desarrollaron un sistema que permite compartir cupos disponibles de distintas cuentas digitales.
Actualmente, ofrece acceso a más de 90 plataformas vinculadas al entretenimiento, deportes, música, inteligencia artificial, software, videojuegos y educación, entre otras categorías.
Cómo funciona el sistema para compartir suscripciones
La plataforma nació en Chile en 2021 y luego se expandió a México y Perú. En enero de 2025 desembarcó en Argentina, donde ya cuenta con unos 200.000 usuarios activos, según indicaron desde la empresa.
Daniela Yanardi, integrante del equipo de marketing, explicó que el objetivo es “permitir compartir servicios digitales en forma legal y organizada” y aclaró que quienes ya pagan una plataforma pueden ofrecer sus cupos libres para reducir gastos.
El sistema permite acceder a servicios mediante distintos métodos de pago, incluso sin necesidad de tarjeta de crédito. Se aceptan transferencias, billeteras virtuales, tarjetas prepagas y débito.
Desde plataformas de streaming hasta inteligencia artificial
Entre las opciones disponibles aparecen servicios como Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, DirecTV GO y Flow, además de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity.
Según detallaron, algunos servicios de IA pueden compartirse por valores considerablemente menores a los planes originales. No obstante, advirtieron que en esos casos otros integrantes del grupo podrían visualizar las conversaciones almacenadas en la cuenta compartida.
La plataforma también ofrece beneficios adicionales, como descuentos para nuevos usuarios, sistemas de puntos y programas de cashback para quienes compartan cupos disponibles de sus propias suscripciones.
Aseguran que todo el sistema funciona en pesos
Desde la empresa señalaron que uno de los principales atractivos para el público argentino es la posibilidad de pagar en pesos y reducir el costo mensual de servicios digitales, especialmente en un contexto de ajuste económico.
Además, indicaron que el sistema automatiza pagos y transferencias, evitando depender de acuerdos informales entre particulares. “Lank se encarga directamente de pagarle al dueño de los cupos”, remarcaron.
La propuesta se consolidó como una alternativa para quienes buscan mantener suscripciones activas sin afrontar los costos completos de cada plataforma.