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Sociedad Bariloche

Hallaron restos humanos y sospechan que serían de una mujer desaparecida en el sur argentino

Los restos fueron encontrados en un barranco de Bariloche y creen que podrían pertenecer a Ana Lía Corte, desaparecida desde el 8 de mayo.

27 de Mayo de 2026
Ana Lía Corte
Ana Lía Corte

Los restos fueron encontrados en un barranco de Bariloche y creen que podrían pertenecer a Ana Lía Corte, desaparecida desde el 8 de mayo.

Hallaron restos humanos en un barranco de Bariloche y los investigadores sospechan que podrían pertenecer a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era buscada desde el pasado 8 de mayo tras desaparecer luego de abordar un colectivo urbano.

 

El hallazgo se produjo este martes por la noche en la zona de La Barda, en inmediaciones de las calles Clemente Onelli y Arrayanes. Según trascendió, vecinos del sector encontraron partes del cuerpo y alertaron rápidamente al 911.

 

De manera extraoficial, se indicó que el operativo comenzó luego de que se encontrara una mano humana con un anillo colocado, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

 

Importante despliegue policial en la zona

Tras el aviso, se montó un amplio operativo con participación de efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

Hallaron restos humanos en Bariloche - Foto: Eugenia Neme
Hallaron restos humanos en Bariloche - Foto: Eugenia Neme

También trabajaron bomberos voluntarios, quienes colaboraron con tareas de iluminación mientras continuaban los rastrillajes en el lugar durante la noche.

Los restos encontrados fueron trasladados a la morgue del hospital zonal de Bariloche para ser sometidos a estudios forenses. La autopsia estaba prevista para este miércoles por la mañana.

 

Además, las muestras serán analizadas por el Laboratorio de Genética Forense para determinar si corresponden efectivamente a Ana Lía Corte.

 

La mujer desaparecida era buscada desde el 8 de mayo

Ana Lía Corte había sido vista por última vez en el barrio Melipal de Bariloche. Posteriormente, la investigación determinó que abordó un colectivo de la línea 51, que une distintos sectores de la ciudad con la zona oeste.

 

Las cámaras de seguridad del transporte mostraron a la mujer vestida con gorro de lana, pantalón ancho, campera y mochila. Según la reconstrucción de los investigadores, descendió en la intersección de Tiscornia y Onelli.

 

A partir de esa información, la Policía de Río Negro reorientó los operativos de búsqueda hacia sectores cercanos a la barda del Ñireco, estructuras abandonadas y áreas próximas al arroyo homónimo.

 

Hasta este martes, los rastrillajes realizados en bosques, laderas del Cerro Otto y las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno no habían permitido encontrar rastros de la mujer desaparecida.

Temas:

mujer desaparecida en Bariloche Ana Lía Corte hallazgo de restos humanos bariloche
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