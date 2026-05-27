Personal amplía la propuesta de deportes de su plataforma de entretenimiento Flow

Los clientes podrán disfrutar en Flow de todo el deporte en vivo más relevante a nivel mundial, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un mismo lugar y disponible para todo el país.
Personal anuncia la ampliación de la propuesta deportiva de su plataforma de entretenimiento Flow, sumando dos nuevas señales y derechos que garantizan a sus clientes el acceso a todos los eventos deportivos más relevantes del mundo.
A partir de mañana, miércoles 27 de mayo, Flow incorpora a su grilla las señales deportivas de D-Sports (canales 109 y 110), que estarán accesibles para todos los clientes y en todos los dispositivos, con contenidos clave. De esta forma, completa su oferta deportiva que incluye la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 y Sub 20, las ediciones de la Conmebol Copa América y la Copa Conmebol Sudamericana, el Mundial de Clubes FIFA y La Liga Española.
Gonzalo Hita, COO de Personal, destacó: “En Personal seguimos evolucionando nuestra propuesta de entretenimiento a través de Flow a partir de alianzas estratégicas que nos permiten ofrecer una experiencia cada vez más relevante para nuestros clientes. El deporte, y especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en los hábitos de consumo, por lo que reforzamos nuestro catálogo con contenidos en vivo y competencias de alto interés. Al mismo tiempo, avanzamos en una experiencia más personalizada, incorporando funcionalidades que se adaptan a las preferencias de cada usuario, para que encuentren fácilmente lo que quieren ver, cuándo y cómo quieren hacerlo. De esta manera, consolidamos nuestro diferencial en la industria combinando amplitud de oferta con experiencias cada vez más personales”.
Del mismo modo, Flow incorpora todo el deporte y se consolida como la plataforma más completa del mercado, combinando contenidos de alta calidad, grandes eventos en vivo y una oferta deportiva cada vez más amplia, pensada para todos los públicos.
El deporte en vivo siempre ha sido un vertical destacado de programación de Flow con más de 10 señales integradas a la plataforma como Deportv, TyC Sports, ESPN ESPN2, ESPN3, ESPN4, Fox Sports, Fox Sports2, Fox Sports3, GarageTV, Golf channel, NBATV, entre otras. Además, Flow cuenta con 2 señales propias en su grilla (Flow Sports) donde se realizan transmisiones de contenidos deportivos en vivo y de competencias destacadas en exclusiva, como la Copa del Rey y el Brasileirao.
Somos Personal
En Personal, ponemos a las personas en el centro. Somos el ecosistema de servicios de Telecom Argentina S.A. que conecta a cada persona con todo lo que le importa. Nuestra propuesta está pensada para que cada persona, comunidad y organización pueda avanzar, disfrutar y transformar su realidad.
Brindamos más de 33 millones de servicios en Argentina, que acompañan a personas, hogares y empresas en cada momento. Con Personal Fibra y Personal Móvil, llevamos conexión a cada casa y a donde se necesite. Con Flow, acercamos lo mejor de la TV y el streaming. Con Personal Pay, conectamos a cada uno con su dinero de manera simple y segura. Con Personal Smarthome, transformamos el hogar en un espacio más seguro, conectado y eficiente. Con Tienda Personal, ofrecemos dispositivos y tecnología para la vida cotidiana de manera confiable y accesible. Y con Personal Tech, acompañamos a empresas y gobiernos en su transformación digital.
Estamos presentes en Argentina y Paraguay, ofreciendo nuestro ecosistema completo de servicios. Además, contamos con TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile. Lideramos iniciativas globales como OpenGateway y desarrollamos plataformas abiertas para que la innovación llegue a todos.
Somos una compañía hecha por personas para personas. Miles de colaboradores en todo el país trabajamos cada día para impulsar la economía digital con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven la inclusión y el talento. Porque creemos que la tecnología sólo tiene sentido cuando está al servicio de las personas.
Cada vez más Personal.