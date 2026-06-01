Crisis en Granja Tres Arroyos: hubo una jornada solidaria para asistir a trabajadores afectados por el cierre

La crisis de Granja Tres Arroyos sumó este domingo una nueva muestra de acompañamiento comunitario en Concepción del Uruguay. Vecinos, organizaciones sociales y artistas participaron de la jornada “Música Solidaria”, una iniciativa destinada a reunir alimentos no perecederos para asistir a los trabajadores de la planta La China y a sus familias, afectadas por la falta de pago de salarios y el cierre por tiempo indeterminado de la empresa.

La actividad se desarrolló en la intersección de Los Constituyentes e Hipólito Yrigoyen, donde durante toda la tarde se recibieron donaciones y se llevaron adelante distintas expresiones artísticas abiertas a la comunidad.

Desde la organización destacaron la amplia respuesta de los uruguayenses, quienes se acercaron para colaborar y manifestar su respaldo a los trabajadores que atraviesan una situación de incertidumbre laboral y económica.

Música y solidaridad para acompañar a las familias

La propuesta combinó asistencia social y actividades culturales. Durante la jornada se presentaron músicos, agrupaciones de danza y espectáculos recreativos para toda la familia.

Entre los artistas que participaron estuvieron Kiti Torres, Alex Garnier y Greys, además de la Escuela de Danzas Folklóricas Paihuen. También hubo intervenciones de batucadas y otras expresiones culturales que acompañaron la convocatoria.

Los organizadores remarcaron que el objetivo principal fue sostener la ayuda alimentaria que desde hace varios días se viene impulsando para asistir a los empleados de la empresa avícola.

Una crisis que afecta a casi mil familias

La actividad solidaria se desarrolló en medio del conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos, luego del cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, una medida que dejó en suspenso la situación laboral de alrededor de 950 trabajadores.

El conflicto se profundizó tras meses de retrasos salariales, pagos en cuotas y negociaciones sin resultados definitivos entre la empresa y los representantes gremiales, publicó La Calle.

Durante la última semana se sucedieron marchas, protestas, audiencias de conciliación y manifestaciones públicas en distintos puntos de Concepción del Uruguay, donde la preocupación por el futuro de las fuentes laborales se convirtió en uno de los principales temas de debate social.

La ayuda comunitaria gana protagonismo

Ante la falta de una solución inmediata, distintos sectores de la comunidad comenzaron a organizar acciones solidarias para asistir a las familias afectadas.

Días atrás se realizó una olla popular que reunió a decenas de trabajadores y vecinos, mientras que las colectas de alimentos continúan desarrollándose en distintos puntos de la ciudad.

Los organizadores de “Música Solidaria” señalaron que la campaña de asistencia continuará durante los próximos días y valoraron el compromiso demostrado por la comunidad uruguayense.

Mientras la planta permanece cerrada y las negociaciones siguen abiertas, la solidaridad de vecinos, instituciones y artistas aparece como una de las principales herramientas de acompañamiento para las familias que esperan una respuesta definitiva sobre el futuro de sus puestos de trabajo.