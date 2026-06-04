Volver al Trabajo en junio: con cobro confirmado, cuál es el monto del programa

El Ministerio de Capital Humano confirmó que Anses hará el pago a los beneficiarios de Volver al Trabajo en junio de 2026. El programa destinado a trabajadores de la economía popular continuará vigente este mes, mientras la Justicia analiza el futuro.
El Gobierno confirmó que el Ministerio de Capital Humano cumplirá con el pago de $78.000 a los beneficiarios de Volver al Trabajo durante junio de 2026. Por ello, el Estado volverá a acatar la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana.
Mantienen los pagos por orden judicial
El plan Volver al Trabajo había cumplido las 24 cuotas previstas originalmente en el Decreto 198/2024, motivo por el cual Capital Humano dispuso su cierre. Sin embargo, organizaciones sociales presentaron un reclamo judicial. Como resultado, la Justicia Federal de Campana ordenó restablecer los pagos de $78.000 a los beneficiarios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Tras el fallo judicial, Capital Humano presentó un recurso de apelación. Actualmente, el expediente se encuentra bajo análisis de la Cámara Federal de San Martín. Hasta tanto exista una sentencia firme, el Estado Nacional deberá continuar efectuando los pagos de Volver al Trabajo.
A raíz de esta decisión, Anses ya realizó las acreditaciones correspondientes al mes pasado. Ahora, el Gobierno confirmó que también abonará la prestación en junio de 2026.
Si bien está confirmado el pago de Volver al Trabajo en junio, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aún no informó la fecha en la cual Anses hará la acreditación.
No hay nuevas inscripciones a Volver al Trabajo
Las autoridades recalcaron que Volver al Trabajo no cuenta con nuevas inscripciones. El pago de Anses alcanza únicamente a quienes ya integraban el programa al momento de su finalización.
Asimismo, se recordó que cualquier ofrecimiento de incorporación a cambio de dinero constituye una maniobra irregular. En esos casos, los ciudadanos pueden realizar la denuncia correspondiente ante Capital Humano mediante la línea 134.
Por otro lado, EconoBlog recuerda que Capital Humano firma acuerdos con empresas para que los beneficiarios de Volver al Trabajo accedan a cursos de capacitación gratuitos. De la mano de los mismos, ellos pueden adquirir conocimientos que les permitan insertarse en el mercado laboral.
Qué se sabe hasta el momento sobre Volver al Trabajo
- El monto continúa en $78.000.
- Alcanzaría a más de 900.000 beneficiarios.
- La continuidad está respaldada por una cautelar judicial.
- El expediente se encuentra en trámite en el Juzgado Federal de Campana.
- El futuro definitivo del programa todavía no fue resuelto.