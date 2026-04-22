La Guardia Revolucionaria de Irán atacó buques en el estrecho de Ormuz

Tras el anuncio de Washington de la extensión del alto el fuego por tiempo indefinido, Irán atacó este miércoles tres buques en el estrecho de Ormuz, lo que profundiza la amenaza sobre el suministro energético global y complica los esfuerzos diplomáticos para reanudar las negociaciones con Estados Unidos.

Los ataques —atribuidos por medios iraníes a la Guardia Revolucionaria— se produjeron horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la prolongación de la tregua que inicialmente vencía este mismo día.

Según el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (Ukmto, por sus siglas en inglés), Irán atacó primero un buque portacontenedores en el estrecho y, poco después, abrió fuego contra una segunda embarcación.

La televisión estatal iraní informó luego que ambos buques fueron interceptados por la Guardia Revolucionaria y trasladados a territorio iraní. Los identificó como el MSC Francesca y el Epaminodes. Más tarde, las agencias semioficiales Nour News, Fars y Mehr señalaron un tercer ataque contra un barco llamado Euphoria, que habría quedado “varado” en la costa iraní.

Ukmto indicó que el primer buque fue atacado a las 7.55 por una lancha cañonera de la Guardia Revolucionaria que no llamó al buque antes de disparar. Añadió que nadie resultó herido en el ataque.

Sin embargo, Nour News de Irán informó que la Guardia solo abrió fuego contra el buque después de que este hubiera “ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes”. La agencia semioficial iraní Fars describió el ataque como que Irán “hace cumplir legalmente su control sobre el estrecho de Ormuz”.

Las incautaciones suponen una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a negociar con más dureza con la delegación estadounidense después de que otras dos rondas de conversaciones con el gobierno de Trump terminaran en guerra abierta.

Hubo más de 30 ataques contra buques en Medio Oriente desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Alto el fuego

Aunque Washington sostiene la vigencia del alto el fuego, también mantiene el bloqueo a los puertos iraníes. Los ataques refuerzan así los riesgos en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural del mundo en condiciones normales.

Eso implica que incluso si el alto el fuego se mantiene en gran medida —e Irán y Estados Unidos no reanudan ataques importantes—, la guerra seguirá pesando fuertemente sobre la economía global. Ya el conflicto hizo que los precios de la nafta se disparen mucho más allá de la región y elevó el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán los efectos —y más tiempo tardará la economía en recuperarse.

Irán no dio ninguna respuesta formal a la extensión de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarían hasta que se levante el bloqueo.

Conversaciones

Sin ningún acuerdo diplomático, los ataques en Ormuz pueden continuar, probablemente disuadiendo a más buques incluso de intentar pasar por el estrecho, y restringir aún más los suministros energéticos globales.

Irán pareció atrincherarse el miércoles. Su Guardia Revolucionaria prometió “asestar golpes aplastantes más allá de la imaginación del enemigo a sus activos restantes en la región”.

No está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. Dos funcionarios paquistaníes dijeron a AP que Islamabad aún está esperando noticias de Teherán sobre cuándo enviará una delegación para otra ronda.

Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a AP que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.