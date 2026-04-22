Prohibieron mochilas en un colegio de Córdoba y endurecieron controles de ingreso

Un colegio secundario de la localidad de Embalse resolvió prohibir el ingreso de estudiantes con mochilas y aplicar nuevos controles en el acceso al establecimiento. La medida fue confirmada por autoridades de la institución, que señalaron que busca reforzar la prevención y resguardar la convivencia escolar.

La decisión se conoció en un contexto marcado por amenazas y episodios de preocupación registrados en distintas escuelas de la provincia de Córdoba en las últimas semanas.

Según explicaron desde el establecimiento, el objetivo es reducir tensiones internas y brindar mayor tranquilidad a la comunidad educativa.

Cómo será el ingreso

La disposición fue adoptada en el IPEAyT 346 Alejandro Degenaro, donde concurren más de 300 alumnos.

La directora Carolina Maldonado indicó en declaraciones radiales que, desde ahora, los estudiantes solo podrán asistir con bolsas o recipientes transparentes. En caso de presentarse con mochilas tradicionales, deberán dejarlas en preceptoría y retirar allí los elementos que necesiten durante la jornada.

La responsable del colegio explicó que la medida ya había sido sugerida el año pasado, aunque ahora pasó a tener carácter obligatorio.

Colegio secundario de la localidad de Embalse.

Qué motivó la decisión

Maldonado sostuvo que en los últimos días se generó una situación de “psicosis” originada fuera del establecimiento y luego replicada entre estudiantes mediante redes sociales.

En ese marco, circuló entre alumnos un flyer digital que sugería “correr” ante supuestos hechos de violencia, lo que incrementó la preocupación entre familias y docentes.

La directora aclaró que en la escuela no se registraron amenazas concretas ni episodios con armas, aunque remarcó que el clima generado comenzó a impactar en la dinámica diaria.

Reacciones de las familias

La implementación de la medida generó opiniones divididas entre madres, padres y tutores.

Algunas familias manifestaron desacuerdo con la prohibición de mochilas, mientras que otras propusieron la colocación de detectores de metales en los ingresos.

Esa posibilidad fue descartada por la conducción escolar, que optó por sostener el nuevo sistema de control.