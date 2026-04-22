La Justicia de Mendoza condenó a perpetua al padre de una niña asesinada en 2023

La Justicia de Mendoza condenó a prisión perpetua a Gustavo Ariel Olguín Ormeño, de 29 años, por el homicidio de su hija Emma Pilar Olguín, una beba de dos meses que murió en agosto de 2023 en la localidad de Las Heras. La sentencia fue dictada este martes por el Tribunal Penal Colegiado N° 2 luego de un juicio abreviado.

El acusado reconoció su responsabilidad penal y aceptó la pena máxima prevista para los delitos imputados. De esta manera, evitó llegar a un juicio por jurados, instancia prevista inicialmente para la causa.

El caso había generado fuerte conmoción en Mendoza por la edad de la víctima y por las características del hecho investigado.

La condena y la acusación

Según trascendió, Olguín Ormeño fue condenado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido con alevosía, además de abuso sexual agravado por el vínculo, en concurso real.

La acusación fue sostenida por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien llevó adelante la investigación desde 2023.

El acuerdo judicial también contó con la intervención de la defensa oficial del imputado.

A la izquierda el hombre condenado a perpetua, su pareja quedó absuelta.

Qué ocurrió en agosto de 2023

El hecho ocurrió durante la madrugada del 14 de agosto de 2023 en una vivienda del barrio Infanta, en Las Heras, provincia de Mendoza.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, una llamada al 911 alertó que la beba presentaba dificultades para respirar y un estado delicado de salud. Al llegar al domicilio, personal médico realizó maniobras de reanimación y logró estabilizarla en un primer momento.

Posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde profesionales advirtieron signos compatibles con maltrato infantil.

El informe forense

La niña falleció 48 horas después como consecuencia del cuadro clínico. El Cuerpo Médico Forense determinó que la causa de muerte estuvo vinculada a un zamarreo y múltiples lesiones recientes.

Los peritajes también detectaron traumatismos en distintas partes del cuerpo, entre ellas tórax, abdomen, brazos, piernas y espalda.