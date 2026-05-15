La Municipalidad continúa con vacunación y control médico para personas en situación de calle

Se están recorriendo muchos lugares tratando de cubrir sobre todo a la gente que más necesidad tiene o que está más expuesta, indicaron desde el municipio.
La campaña de vacunación antigripal incluye seguimiento del carnet de vacunación y controles médicos para quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Se están recorriendo muchos lugares tratando de cubrir sobre todo a la gente que más necesidad tiene o que está más expuesta, indicaron desde el municipio.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que la campaña arrancó en abril y desde la secretaría se prioriza llegar a quienes más lo necesitan: "Estamos abocados a vacunar sobre todo a la gente que está de alguna forma en situación de calle, que se constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias, debido a la exposición permanente a las inclemencias del tiempo, la falta de acceso a una alimentación adecuada y las dificultades para acceder al sistema de salud”.
Luego continuó: “La vacunación antigripal no solo actúa como una medida de prevención individual, sino también como un acto de inclusión sanitaria que reconoce el derecho a la salud de quienes menos herramientas tienen para protegerse”.
Por su parte, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, detalló que los operativos ya cubrieron el hogar de Cáritas, el refugio de calle Belgrano y el comedor de la iglesia San Miguel. Asimismo, indicó que “más allá de la vacuna antigripal, se aplican vacunas contra la neumonía y la hepatitis B, y se realiza un control del carnet vacunacional”.
Desde el comedor de la parroquia San Miguel, la encargada Amalia Granero destacó el valor del operativo: "Es fundamental, sobre todo marcar la presencia de la Municipalidad en todo esto. La vacunación y la comida es muy importante".
María Rosa Arocena, voluntaria del comedor, advirtió que la situación social se agrava: "Este año vemos que hay más concurrentes, la situación me parece que se agrava". Y valoró el trabajo conjunto entre la iglesia y el Estado, subrayando la importancia de acercar las vacunas.