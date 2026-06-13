Presentaron el programa Minuto 0 para enseñar RCP y prevenir la muerte súbita

La iniciativa Minuto 0 fue presentada con el objetivo de fortalecer la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso temprano del desfibrilador externo automático (DEA), herramientas clave para actuar frente a una muerte súbita. El programa es impulsado por la Red Nacional de RCP y Prevención de la Muerte Súbita de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y busca llegar a instituciones deportivas de todo el país.

La actividad se desarrolló en Paraná y reunió a instructores y profesores de un gimnasio local, quienes participaron de una jornada práctica enfocada en la identificación de un paro cardíaco y la correcta aplicación de las maniobras de reanimación. La propuesta también recibió una declaración de interés por parte del Concejo Deliberante.

Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP y Prevención de la Muerte Súbita de la FAC, destacó la importancia de acercar estos conocimientos a la comunidad. “Para nosotros es muy importante que esto sea visibilizado, ya que el objetivo del Minuto 0 justamente es actuar en el momento que podemos ver que una persona ha hecho una muerte súbita y puede dar la posibilidad de reanimarlo a través de maniobras”, expresó.

Capacitación para actuar en el momento decisivo

El especialista explicó que el nombre del programa responde a la necesidad de intervenir en los primeros instantes de una emergencia cardíaca, cuando cada segundo puede resultar determinante para la supervivencia.

“Se llama Minuto 0 porque abordamos en el momento que nosotros lo vimos caer. Tengamos en cuenta que tenemos casi 40.000 muertos al año por muerte súbita. Aproximadamente un porcentaje muy bajo de la muerte súbita es en el deporte, pero es la que más se ve y la que más impacta”, señaló.

En ese sentido, recordó el caso del futbolista danés Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa de 2021 y logró sobrevivir gracias a la rápida intervención médica. “Eso que impacta nosotros queremos trasladarlo buscando la manera de capacitar a todas las personas que se pueda capacitar dentro del ámbito deportivo”, sostuvo.

La capacitación tiene una duración aproximada de una hora e incluye contenidos actualizados sobre cómo reconocer un paro cardíaco, cómo activar el sistema de emergencias y cómo realizar correctamente las maniobras de RCP. Además, combina teoría y práctica para que los participantes adquieran experiencia real en situaciones simuladas.

La importancia del DEA y el acceso a la capacitación

Filiberti remarcó que uno de los objetivos centrales del programa es fomentar el conocimiento y la utilización de los desfibriladores externos automáticos, dispositivos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“Hay una ley nacional, la 27.159, en la cual está establecido el uso del desfibrilador y la capacitación. Desde el punto de vista científico sabemos que hay clubes, bancos y supermercados que lo tienen y la población tiene que saber el uso porque, donde pueda contar con uno, es una herramienta que marca entre un 70 y un 80 por ciento de probabilidad de salvar una vida”, afirmó.

Asimismo, explicó que el programa contempla mecanismos para facilitar la adquisición de estos equipos por parte de las instituciones. “Si el curso es arancelado, por ejemplo, el 50 por ciento del arancel queda como un voucher a beneficio del lugar donde lo hace para poder obtener un desfibrilador”, detalló.

Actualmente, la red cuenta con cerca de 250 instructores distribuidos en distintos puntos del país y prevé extender la iniciativa a clubes, gimnasios y otras organizaciones vinculadas con la práctica deportiva.

Reconocimiento institucional y trabajo conjunto

La jornada contó con el acompañamiento de autoridades locales. La concejal Silvia Campos destacó la relevancia de impulsar acciones relacionadas con la salud y la prevención.

“Acá se está hablando principalmente de salud, de deporte seguro y, sobre todo, de prevención. Es fundamental eso. Así que nos van a ver siempre acompañando este tipo de actividades”, manifestó.

Por su parte, Narela, integrante del equipo legislativo que acompañó la actividad, valoró el trabajo articulado entre la comunidad, las organizaciones científicas y el Estado. “Está bueno que se sepa que, como vecinos, así como Marcelo, un entrerriano que nos está representando a nivel nacional, tenga el espacio de que el Estado sea abierto, escuche y acompañe estas iniciativas”, expresó.

Presentan el Programa Minuto 0, una iniciativa destinada a promover la enseñanza de RCP

Finalmente, Filiberti adelantó que la Red Nacional de RCP y Prevención de la Muerte Súbita ya trabaja en nuevas actividades para la Semana de Prevención de la Muerte Súbita y el Día Mundial del Corazón. “Queremos que se entienda que el RCP no es solamente un muñeco y una práctica, sino también la nutrición, los controles médicos y los estudios necesarios para realizar deporte de manera segura”, concluyó.