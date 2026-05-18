Marta Fort conquistó el sur de España con un look veraniego: “Necesitaba Marbella”

Marta Fort volvió a ser noticia y protagonista en las redes sociales, aunque esta vez lejos de la exposición mediática habitual en Buenos Aires. La hija de Ricardo Fort decidió tomarse unos días de descanso en Marbella, uno de los destinos turísticos más elegidos de la costa española, y compartió parte de su estadía con sus seguidores.

Acostumbrada desde pequeña a la exposición pública, la influencer encontró en la moda y los viajes una forma de expresión personal. En esta ocasión, eligió mostrar un costado más relajado y espontáneo de su vida cotidiana, alejada del ritmo habitual de trabajo y la actividad en redes.

“Necesitaba Marbella”, escribió Marta Fort junto a una serie de fotografías tomadas en una piscina, bajo un cielo despejado y con un clima completamente veraniego.

Descanso, sol y estilo en la costa española

En las imágenes, la joven aparece disfrutando de un entorno de descanso, con looks de verano y posando en distintos ángulos junto al agua. La publicación rápidamente captó la atención de sus seguidores, que destacaron el estilo y la naturalidad de la influencer.

La escapada a Marbella se convirtió en una pausa dentro de su agenda habitual, en la que combina presencia en redes sociales, trabajos vinculados a la moda y distintas colaboraciones como creadora de contenido.

Fuerte repercusión en redes sociales

Como suele ocurrir con cada publicación, los comentarios no tardaron en multiplicarse. En pocos minutos, la publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de sus seguidores.

Entre las respuestas más destacadas se leyeron frases como: “Tan hermosa como el padre”, “Te sienta bien el aire de Marbella”, “El comandante estaría orgulloso de vos”, “Tenés que cerrar el estadio” y “Una bomba”, entre otras.

Muchos usuarios también hicieron referencia a Ricardo Fort, recordando su figura y el impacto mediático que tuvo, además del legado que dejó en el mundo del espectáculo argentino.

De esta manera, Marta Fort volvió a ubicarse en el centro de la escena digital, esta vez desde un perfil más relajado y enfocado en el disfrute personal durante su estadía en Europa.