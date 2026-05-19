Detuvieron a joven motociclista por evadir un control, conducir en contramano y atropellar a un policía

Un joven motociclista, de 20 años, fue detenido luego de escapar de un control vehicular, circular en contramano y embestir a un efectivo policial durante un operativo en la ciudad de Villaguay.
Un joven motociclista terminó detenido luego de que evadiera un control policial en Villaguay, circulara a alta velocidad en contramano y atropellara a un efectivo que participaba del procedimiento preventivo.
El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en inmediaciones de calles Perú y Rivadavia, donde personal policial realizaba controles vehiculares. Según se informó oficialmente, a través de la frecuencia radial se alertó que una motocicleta había escapado de un control efectuado por efectivos de la Sección G.E.P.E.R.
De acuerdo a la información policial, el conductor avanzó en dirección al lugar donde se desarrollaba otro operativo y, cuando intentaron interceptarlo, aceleró bruscamente e impactó contra un funcionario policial, quien cayó lesionado. El joven fue reducido inmediatamente y quedó detenido en el lugar.
Policía internado en observación
Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta marca Brava Nevada 110. El conductor, de 20 años, quedó a disposición de la Justicia acusado por supuesta infracción al artículo 193 Bis, resistencia a la autoridad y lesiones.
Tras el impacto, una ambulancia trasladó al policía herido hacia un centro asistencial privado para recibir atención médica. Desde la fuerza indicaron que permanecía internado en observación, mientras aguardaban precisiones sobre el carácter de las lesiones sufridas.
En el lugar trabajó personal de la División Operaciones y Seguridad Pública junto a efectivos de la División Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del episodio.