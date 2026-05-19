Dos allanamientos terminaron con secuestro de cocaína y detenidos

REDACCIÓN ELONCE
Procedimientos policiales realizados en distintos barrios de Concordia permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y detener a dos hombres.
Los allanamientos en Concordia por narcomenudeo y amenazas entre vecinos dejaron como saldo el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y la detención de dos hombres en distintos procedimientos realizados por fuerzas policiales y ordenados por la Justicia local.
Secuestro de cocaína en allanamiento por amenazas
Uno de los operativos se desarrolló en la zona oeste de Concordia, en el marco de una investigación por amenazas entre vecinos. Allí, efectivos policiales ejecutaron dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías de Concordia.
Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron una motocicleta Gilera Smash 110 roja, en la que presuntamente se movilizaban los autores del hecho investigado. Además, hallaron 50 envoltorios de cocaína, siete envoltorios de marihuana y 8.000 pesos en efectivo.
La causa quedó bajo intervención de la fiscal Luciana Alexia Musuliotis y derivó en la aprehensión de un hombre acusado por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.
Secuestro de cocaína
Por otra parte, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante un nuevo allanamiento en el barrio 320 Viviendas de Concordia, en el marco de una investigación coordinada por el fiscal Zabaleta y con autorización del juez de Garantías, doctor Guerrero.
El operativo finalizó con resultados positivos luego del secuestro de 27 envoltorios de cocaína fraccionada, un envoltorio de cocaína tipo piedra, 31.600 pesos en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.
En ese procedimiento fue detenido un joven de 24 años, también acusado de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.