YPF permitirá invertir en acciones de la petrolera desde su propia app sin cuenta comitente

La compra de acciones de YPF será más accesible desde el próximo 1° de agosto. La petrolera estatal anunció que habilitará la adquisición de sus papeles a través de su aplicación digital, sin que los usuarios deban contar previamente con una cuenta comitente, el instrumento que tradicionalmente se utiliza para operar en la Bolsa de Comercio.

El anuncio fue realizado por el presidente de la compañía, Horacio Marin, durante un encuentro con periodistas, donde explicó que el objetivo principal es acercar las inversiones bursátiles al público general y simplificar los procedimientos.

“No van a tener que tener una cuenta comitente. Van a poder comprar acciones de YPF cualquiera y sobre todo lo hicimos para ayudar a la gente, digamos, no sé cómo llamarla, la gente de a pie, a mi vieja, que mi vieja no sabe abrir una cuenta comitente”, expresó Marin.

Acceso simplificado para nuevos inversores

El titular de la petrolera detalló que el sistema generará automáticamente la cuenta necesaria para operar, evitando trámites complejos y reduciendo barreras de ingreso para quienes nunca participaron del mercado de capitales.

“La gente no necesita tener una cuenta de comitente. En forma automática se la hacen, se la generan. Sí, va a tener que poner la cara, reírse, que es lo mismo que hacemos en todos lados, pero después puede comprar en forma directa y ya está”, explicó.

Marin indicó que ya cuenta con una demostración de la nueva herramienta en su teléfono celular, aunque aclaró que, por las responsabilidades inherentes a su cargo, no puede realizar operaciones con acciones de la empresa.

Durante la presentación también se refirió al valor de mercado de los papeles de YPF y a la decisión de realizar un desdoblamiento de acciones para facilitar su adquisición por parte de pequeños ahorristas.

Split de acciones y lucha contra las estafas

“El valor de la acción, usted se quedó, y es verdad, que con Repsol estaba en setenta, pero flotaba el uno por cien. Por lo tanto, no se considera que es un valor real de la empresa”, sostuvo el presidente de la compañía.

Asimismo, explicó que el desdoblamiento de acciones busca hacer más accesible el precio unitario y desalentar maniobras fraudulentas vinculadas a falsas inversiones que utilizan su imagen.

“Hay mucha estafa conmigo y la verdad que tengo las bolas bastante ostras de verme hablando en todos los idiomas y que me usen para estafar. Por lo tanto, decidimos hacer un split de acciones en la Argentina, pero en Estados Unidos dejamos la relación ADR diez a uno. ¿Para qué? Para que no haya el cambio en el valor de la acción y que solamente la acción, en vez de valer $83.000, como más o menos como está hoy, valga $8.300 y que la gente pueda acceder a compra de acciones”, afirmó.

El directivo agregó que YPF era una de las compañías argentinas con el valor nominal más elevado por acción y consideró necesario equiparar esa situación con otras empresas del sector energético.

“Veíamos que era la única acción de Argentina que valía tanto comparado con Vista, con Pampa y con todo. Todas estaban en el orden de los menos de diez mil pesos. Así que aggiornamos eso para que seamos de la misma forma”, señaló.

Transformación digital y nuevos servicios

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización tecnológica que la petrolera viene desarrollando en distintas áreas de su operación.

Marin destacó especialmente el crecimiento del área digital de la empresa y valoró el trabajo de quienes lideran esa transformación. “Él empezó en la estación de servicio de YPF cargando nafta. Hoy es el número uno de YPF Digital y es uno de los monstruos que me ayuda a mí a cumplir en tiempo y forma y a transformar YPF”, manifestó.

Además, remarcó los cambios implementados en la infraestructura tecnológica de la compañía. “El piso veintiséis de acá más el piso once, donde está el real time de los surtidores, más la nueva forma de las oficinas que vamos a llamar nueva forma de trabajar tecnológicamente. Ya tenemos dos pisos y empezamos a partir de ahora, ya trasladamos cinco pisos a las oficinas anteriores de YPF en Diagonal Norte y vamos a empezar una transformación hacia la nueva tecnología en todo el edificio. Si van a La Plata se caen también. Es impresionante el cambio tecnológico”, describió.

El presidente de YPF aseguró que el proceso continúa en marcha y sostuvo que el objetivo final es “poner a YPF bien alto”, en el marco de una estrategia que combina digitalización, segmentación de servicios y expansión tecnológica en toda la compañía.