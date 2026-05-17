Detuvieron a un hombre acusado de agredir con un cuchillo a su vecino

La víctima sufrió una lesión leve en el rostro y el agresor fue aprehendido. El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Paso de los Andes de la localidad de San José (Departamento Colón).
Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo en la ciudad de San José, departamento Colón, acusado de agredir con un arma blanca a otro vecino en el interior de una vivienda.
El procedimiento fue realizado por personal policial de la comisaría de San José, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, tras un requerimiento efectuado por la Sala de Videovigilancia ante la presunta agresión.
Los efectivos se dirigieron hasta un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Paso de los Andes al 650, donde se entrevistaron con las personas involucradas y reconstruyeron lo sucedido.
Según se informó, un hombre de 42 años habría ingresado al inmueble y protagonizado un incidente con otro ciudadano de 26 años.
Como consecuencia de la discusión, el joven resultó con una lesión leve en el rostro provocada con un arma blanca, aunque las heridas no revistieron gravedad.
Tras el ataque, el presunto agresor fue localizado en las inmediaciones del lugar por los uniformados.
Durante la intervención policial, se secuestró un cuchillo marca Tramontina que habría sido descartado por el sospechoso al advertir la presencia de los efectivos.
La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la aprehensión del acusado y su traslado a dependencia policial.
El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.