La Banda de la Policía emocionó al interpretar el Himno Nacional frente a Casa de Gobierno

Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

En el marco del Día del Himno Nacional Argentino, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos realizó una interpretación especial del símbolo patrio en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná, registró Elonce.

El director de la banda, Lucas Cantarutti, destacó la importancia de participar de este tipo de homenajes y aseguró que cada interpretación del Himno representa “un verdadero honor” para los músicos. “Todo el tiempo lo estamos tocando, siempre es un momento muy especial. Recordamos también las gestas de la patria, donde siempre estuvo nuestro himno acompañando”, expresó.

La formación musical de la fuerza provincial cuenta actualmente con 54 integrantes. Según detalló el director, además del personal administrativo y choferes, el cuerpo está compuesto por unos “46 o 47 músicos en total”.

Una tradición histórica

Cantarutti remarcó además el valor histórico de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos y explicó que su origen estuvo muy ligado a los primeros años de vida del Himno Nacional Argentino. “Es un día muy importante para nosotros, muy emocionante, porque el himno nació unos pocos años antes de que fuera creada la banda”, señaló.

El director también recordó que Blas Parera, compositor de la música del Himno Nacional, “fue maestro de bandas del Ejército Libertador del General San Martín”, y consideró que esos datos históricos refuerzan el significado del homenaje realizado en Paraná.

Así sonó el Himno Nacional en un acto especial frente a Casa de Gobierno

Durante la actividad, vecinos y transeúntes se acercaron a Plaza Mansilla para escuchar la interpretación de las estrofas patrias en una fecha especial para la historia argentina.

La evolución del Himno Nacional Argentino

Consultado sobre las modificaciones históricas de la canción patria, Cantarutti explicó a Elonce que la versión actual fue adaptada por Pedro Esnaola y que con el paso de los años se eliminaron algunas estrofas vinculadas al contexto político de la época independentista.

“Se sacaron las estrofas que eran más en contra de la corona española. Pasó con muchos himnos del mundo, donde se fueron quitando versos más batalladores y quedó la parte más poética y relacionada con lo argentino”, explicó.

La interpretación de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos cerró la actividad en una jornada marcada por el homenaje a uno de los símbolos patrios más representativos del país.