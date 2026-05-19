"Estación Curupí": la memoria de un pueblo después del tren.

Este viernes 23 de mayo a las 21 hs, la obra teatral Estación Curupí se presentará en el espacio artístico Saltimbanquis, ubicado en calle Feliciano 546 de la ciudad de Paraná.
Estación Curupí se centra en un episodio muy particular que irrumpe en la aparente quietud del pueblo. Este hecho funciona como disparador para que comiencen a salir a la luz las huellas de una comunidad atravesada por la crisis, el aislamiento, el olvido, los abusos de poder y la necesidad de reinventarse para sobrevivir.
La propuesta invita a recorrer la memoria de tantos pueblos atravesados por el paso —y luego la ausencia— del ferrocarril. A través de una creación colectiva, la obra pone en escena las marcas que dejaron las transformaciones económicas y sociales en comunidades entrerrianas, donde el tren no solo trasladaba personas y mercancías: también unía historias, afectos y formas de vida.
Entre radios vecinales, costumbres y complicidades, humor, silencios y resistencias cotidianas, Estación Curupí construye un universo profundamente ligado a la identidad de nuestro país. La obra dialoga con una memoria que aún persiste en estaciones abandonadas, andenes vacíos y generaciones que debieron reinventarse frente al desamparo y el aislamiento.
Cinco mujeres transitan distintos tiempos y emociones, jugando entre la nostalgia de un pasado vibrante y la crudeza de un presente marcado por la incertidumbre. En una fecha cercana al 25 de mayo, la obra también propone volver la mirada sobre las historias pequeñas y colectivas que forman parte de la memoria popular argentina: la solidaridad entre vecinos, la lucha por sostener la dignidad y la capacidad de resistir aun en los momentos más difíciles.
La entrada será con modalidad a la gorra y con reserva previa al 343 4550552.
Elenco: Anabel Hilgenberg, Clarisa Benetti, Gabriela Sosa, Verónica Spahn y Regina Cavenaghi.
Iluminación: Gabriela Vieiro. Sonido: Catalina Bogado. Dirección: Carlos Vicentin. Es una producción del Colectivo Artístico Saltimbanquis