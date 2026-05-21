Gustavo Bastián: “El Peronismo necesita tener una discusión interna, una renovación y un proyecto político”

REDACCIÓN ELONCE
“Queremos ser parte de la discusión que viene por delante y aportar la experiencia y el conocimiento que tenemos", subrayó Gustavo Bastián, intendente de San José.
Gustavo Bastián, intendente de San José, participó del programa "Plaza Mansilla", emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, y se refirió a los desafíos de gobernar en medio de una profunda crisis social y económica. “San José no tiene ninguna diferencia con todas las otras localidades. Nosotros lo venimos manifestando, estamos preocupados con lo que tiene que ver con la baja de la recaudación, de la coparticipación en estos primeros cuatro meses y la poca respuesta que encontramos a la hora de gestionar, la nula respuesta a la hora de gestionar en el Gobierno nacional y la poca respuesta que los municipios encontramos en el Gobierno nacional. Hoy los municipios somos los que estamos dándole respuesta a los territorios, no solamente los que son obligaciones de las municipalidades. Esto se ha extendido a un montón de situaciones: a la seguridad, a la salud y a un montón de cuestiones sanitarias y alimentarias”, aseguró.
El intendente destacó la gravedad de la situación y la falta de previsión de los gobiernos superiores: “Esto preocupa porque uno mira las medidas que se siguen tomando y las acciones políticas que se están llevando adelante y no hay mira de que vaya a modificarse y la crisis se puede ir profundizando”, sostuvo. Según explicó, los municipios están sosteniendo la atención básica en la comunidad, desde la salud y la seguridad hasta la asistencia alimentaria.
Bastián puso como ejemplo la reducción en la entrega de módulos alimentarios en su ciudad: “En lo particular, tengo la posibilidad de manifestarlo con algunos funcionarios del gobierno provincial. La preocupación es que no es la misma vara con la que se mide a la hora de las necesidades básicas y elementales de nuestro municipio. En el caso de San José, que lo hable con la ministra de Desarrollo, lo que tiene que ver con la entrega de los módulos alimentarios. Nosotros veníamos de ser reelectos en la gestión y veníamos con un número de módulos por mes que se venía entregando. Eso nunca alcanzó para poder hacerle frente a las necesidades de la ciudad”.
Reducción de recursos y desigualdad entre municipios
El intendente continuó explicando que la situación se ha deteriorado en los últimos años: “Pero, a partir del 2023 a la fecha, se ha venido reduciendo. El mes pasado no llegaron a 80 módulos los que entregaron a nuestra ciudad, siendo que esos cuatro meses más veníamos recibiendo y la respuesta y la medición no es la misma con todas las municipalidades. Creo que es fundamental poder solucionar este problema, tener el mismo criterio para todas las ciudades de nuestra provincia porque, al fin y al cabo, quienes estamos al frente circunstancialmente de los municipios, más allá de los colores políticos, lo viene padeciendo la sociedad en general. Creo que eso es lo que el gobierno provincial debería empezar a rever como así también la discrecionalidad de repartir ciertas partidas a algunas intendencias afines al gobierno provincial”.
Bastián aseguró que ha planteado estas preocupaciones directamente con autoridades provinciales y con el gobernador: “Tengo la posibilidad de plantearlo con varios de los funcionarios del gobierno provincial y se los he manifestado al gobernador en algunas ocasiones que he estado por acá o que he tenido la posibilidad como Liga de charlarlo. Es preocupante porque la situación se va profundizando y la crisis social se va agudizando. Creo que la situación social no vuela por el aire porque somos los municipios los que estamos bancando la parada con la comida, con la salud y con la seguridad en nuestra ciudad”.
Para Bastián, los municipios son la última línea de contención social en Entre Ríos y deben poder contar con recursos suficientes y criterios uniformes. “Si nosotros no le damos el combustible a los patrulleros, no se movilizan. Creo que esas cosas también hay que empezar a tomarlas en cuenta”, explicó, mostrando la estrecha relación entre la gestión local y la vida cotidiana de los ciudadanos.
Elecciones y dependencia del gobierno nacional
En otro tramo de la entrevista, Bastián se refirió a la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales y descartó esa opción: “Con la foto de hoy, creo que el gobierno provincial no está en condiciones de adelantar ninguna elección. Sabemos muy bien cómo se maneja los armados a nivel nacional. Basta mirar un poco lo que fue las elecciones legislativas cuando algunas provincias no acordaban con la postura de Milei y de su hermana. Por eso digo que hoy el gobierno provincial y el gobernador con su equipo de gobierno y su partido político que no está en alianza y es un afín a esta política de La Libertad Avanza. No le conviene adelantar”.
Bastián también enfatizó la importancia de la autonomía provincial frente a las decisiones del gobierno nacional: “Nosotros, como espacio político, tenemos que empezar a pensar un proyecto que no dependa en su totalidad de quién esté gobernando de turno a nivel nacional y que podamos generar los recursos que Entre Ríos tiene con qué generarlo y poder tener esa independencia económica que permita tomar las decisiones de nuestra provincia y no de Casa Rosada en la provincia de Buenos Aires”.
Además, profundizó su análisis sobre la estrategia del gobierno nacional: “El Gobierno nacional necesita de estas provincias aliadas para hacer una elección en octubre del año que viene y el gobernador está muy condicionado en ese sentido”. Esto evidencia que la política provincial está fuertemente vinculada a los tiempos y necesidades electorales del nivel nacional, lo que limita la autonomía del gobernador.
Renovación interna y proyecto político del Peronismo
Gustavo Bastián se centró en la necesidad de renovación dentro del peronismo. Destacó que la discusión interna es fundamental para preparar propuestas sólidas y relevantes para la sociedad: “Creo que tiene que haber una discusión interna en nuestro espacio político, más allá si es a través de unas PASO o una interna partidaria. Me parece que la gente no está pensando en candidatos. Hablar de candidaturas o de nombres es quedar en la disputa chica”.
El intendente aseguró que la fuerza política debe aprender de los errores electorales pasados y remarcó: "Hay que entender que necesitamos de todas las ciudades y comunidades de la provincia de Entre Ríos para hacernos fuerte con una propuesta alternativa y superadora a lo que estamos viviendo en este momento, las elecciones las va a volver a ganar el Peronismo”.
Bastián resumió así la misión del partido en el actual contexto: “El Peronismo necesita tener una discusión interna, tener una renovación y un proyecto político que plantee una solución a todas estas circunstancias. Sobre todo, que le devuelva a la sociedad el estado de previsibilidad”.
La sociedad demanda soluciones, no ideologías
El intendente también analizó las demandas de la ciudadanía, que no se alinean con las divisiones ideológicas tradicionales: “La gente no se volvió de derecha ni de izquierda, lo que quiere es vivir bien y si nosotros no interpretamos lo que hoy está pasando y lo que nos pasó en las elecciones pasadas con los resultados electorales que tuvimos, no entendimos nunca nada”. Según Bastián, el enfoque del Peronismo debe ser práctico, orientado a resolver problemas concretos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Para Bastián, la política debe enfocarse en proyectos que garanticen estabilidad y bienestar. “La sociedad espera que podamos generar un proyecto alternativo mejor, con mejores propuestas”, señaló. Esto implica un compromiso del partido con las comunidades de toda la provincia y con la gestión responsable de los recursos públicos.
El intendente aseguró que su mirada política es de largo plazo: “Queremos ser parte de la discusión que viene por delante y aportar la experiencia y el conocimiento que tenemos. Somos militantes políticos, circunstancialmente ocupamos un cargo, pero quiero aportar todo lo que esté en mí como persona para volver a ser gobierno y volver a plantearle un gobierno político de desarrollo a la sociedad porque realmente me pone muy mal como ciudadano lo que estamos viviendo”.
Experiencia local al servicio del desarrollo provincial
Bastián concluyó la entrevista subrayando la importancia de superar barreras ideológicas y priorizar el bien común: “El trabajo tiene que llevar a un punto en común, a un proyecto político que piense de cara a la sociedad y no de espalda como hoy estamos viviendo”. Resaltó que los municipios cumplen un rol crucial en la contención social, y que la experiencia adquirida en la gestión local puede orientar proyectos provinciales más sólidos y sostenibles.