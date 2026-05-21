Detectaron un buque español que realizaba maniobras de pesca ilegal en aguas argentinas

En el marco de la política de “tolerancia cero” contra la pesca ilegal, la Prefectura Naval Argentina detectó un nuevo buque extranjero realizando maniobras sospechosas en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Se trata del pesquero Playa de Galicia, de bandera española, que fue identificado mediante tareas de monitoreo y análisis del Sistema Guardacostas, una herramienta clave para la vigilancia marítima nacional.

Según informaron fuentes oficiales, la embarcación operaba desde el pasado 13 de abril en el área adyacente a la ZEEA. Inicialmente se ubicó a unas 232 millas náuticas de Punta Redonda, en la provincia de Buenos Aires, donde permaneció hasta el 21 de abril antes de desplazarse hacia e

Dos ingresos al espacio marítimo argentino

El episodio más relevante se registró el 18 de mayo, cuando el buque realizó dos ingresos dentro del espacio marítimo argentino. En la segunda incursión, los registros indicaron velocidades promedio de 4,5 nudos y movimientos compatibles con pesca de arrastre, una práctica prohibida sin autorización en aguas nacionales.

El análisis del sistema AIS (Automatic Identification System) permitió confirmar que el buque ingresó aproximadamente 107 metros dentro de la ZEEA, lo que constituye una presunta infracción a la Ley N° 24.922 del Régimen Federal de Pesca.

Además, las autoridades señalaron que no se registraron comunicaciones por parte del capitán del buque hacia los centros de control, lo que descarta situaciones de emergencia que pudieran justificar la incursión.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que estos operativos forman parte del fortalecimiento del control marítimo, con el objetivo de proteger los recursos pesqueros argentinos frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.