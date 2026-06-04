ARCA permitirá financiar deudas de clínicas y sanatorios en hasta 60 cuotas

ARCA puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a clínicas y sanatorios con internación. Según explicaron es una “medida que busca brindar alivio financiero a un sector que atraviesa dificultades económicas” y facilitar la regularización de obligaciones pendientes.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución General 5858/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, el objetivo es acompañar a los establecimientos de salud para que puedan normalizar su situación fiscal sin afectar la continuidad de los servicios que prestan a la comunidad.

El plan permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2026, tanto impositivas como aduaneras y vinculadas a los recursos de la seguridad social, además de intereses y multas asociados.

Qué obligaciones podrán incorporarse

El régimen impulsado por ARCA contempla la posibilidad de regularizar una amplia variedad de obligaciones tributarias. Entre ellas se encuentran los impuestos nacionales, aportes y contribuciones de la seguridad social, retenciones y percepciones impositivas, así como tributos vinculados a operaciones de importación y exportación.

No obstante, el organismo aclaró que la adhesión al plan no implicará reducciones de intereses ni eximirá a los contribuyentes de las sanciones que pudieran corresponder.

La medida apunta específicamente a los establecimientos de salud con internación que se encuentren comprendidos dentro de la normativa vigente y que cuenten con la caracterización correspondiente en el Sistema Registral.

ARCA.

Hasta 60 cuotas y pago inicial reducido

Uno de los principales beneficios del nuevo esquema es la posibilidad de financiar las obligaciones en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Para adherirse, las instituciones deberán realizar un pago a cuenta equivalente al 3% de la deuda consolidada. Además, tanto el anticipo como las cuotas mensuales tendrán un monto mínimo de $50.000.

En cuanto a la financiación, ARCA estableció que la tasa de interés será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de la entrada en vigencia del régimen, prevista para el 9 de junio.

Desde el organismo consideran que estas condiciones permitirán mejorar la capacidad de cumplimiento de los contribuyentes alcanzados por la medida.

Requisitos y plazo para adherirse

Para acceder al beneficio, los establecimientos deberán contar con Domicilio Fiscal Electrónico constituido, tener presentadas las declaraciones juradas correspondientes a las obligaciones que pretendan regularizar y poseer una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para el débito automático de las cuotas.

Asimismo, deberán integrar la nómina de establecimientos con internación que será remitida previamente por el Ministerio de Salud.

El período de adhesión comenzará el 9 de junio y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. El trámite deberá realizarse de manera digital a través del servicio “Mis Facilidades” disponible en el sitio web de ARCA.

La resolución también establece que determinadas obligaciones quedarán excluidas del régimen, entre ellas las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), algunos aportes destinados a obras sociales y determinados anticipos impositivos.