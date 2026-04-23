El Cervezoducto de Santa Fe cumple 15 años como ícono del ritual cervecero

Con 400 metros de ingeniería, el mítico caño de calle Calchines además de ser una obra única en Latinoamérica se consolida como un ícono de la identidad santafesina.
Los mitos, lejos de reducirse a fábulas, se crean para transformar objetos en símbolos, otorgan significados sagrados a lo cotidiano y ayudan a ordenar la realidad. En Santa Fe, el Cervezoducto tiene algo de todo eso. Un mito que se cuenta y que se puede tomar.
Inaugurado hace una década y media, la estructura —que muchos aún consideran una leyenda urbana— celebra sus 15 años reafirmándose como la arteria que une la Cervecería Santa Fe con los vasos de 250cc de los miles de santafesinos y turistas que visitan el patio cervecero de Calchines y Lavalle cada mes.
Único como el Liso
Lo que a simple vista parece un conducto industrial, se trata de un sistema que garantiza el liso más fresco del país. La cerveza, tras su etapa de reposo en alguno de los 13 tanques de 200.000 litros de la planta, viaja 400 metros a una temperatura constante de 2°C.
¿Por qué se dice que es el Liso más fresco? A diferencia de las líneas de envasado, la cerveza lager que viaja por el Cervezoducto hacia el Patio de la Cervecería no atraviesa el proceso de pasteurización, manteniéndose intacto hasta llegar a los 4 tanques de 1.000 litros que la esperan en cámara de frío junto a las barras del Patio. Se sirve en un vaso de 250cc con dos dedos de espuma. Algo que ocurre únicamente en Santa Fe.
La importancia del Cervezoducto se mide no solo en ingeniería de excelencia sino también en tradición cervecera, identidad y momentos compartidos. Las cifras reflejan la magnitud del ritual: durante el pico del verano, como en diciembre pasado, el flujo alcanzó los 14.000 litros, lo que significa más de 42.000 encuentros alrededor de una mesa.
"En Santa Fe tenemos una manera de hacer las cosas que nos hace únicos. Dentro de nuestra cultura cervecera el Cervezoducto es una expresión de eso”, expresó el gerente de Asuntos Corporativos, Juan Pablo Barrale.
En sus 15 años, el Cervezoducto lejos de ser una curiosidad visual se traduce en una obra al servicio del encuentro. Es, en definitiva, el recordatorio de que en Santa Fe la frescura se explica servida en un vaso de 250cc con dos dedos de espuma.