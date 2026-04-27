Piden la indagatoria del titular del ARCA por omitir declarar sus propiedades de lujo en Miami

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó la citación de Andrés Vázquez, acusado de no declarar tres inmuebles valuados en más de U$S 2,1 millones. El funcionario podría enfrentar penas de prisión e inhabilitación perpetua.
Propiedades de lujo en Miami, de Andrés Vázquez, quedaron en el centro de una investigación judicial tras el pedido de indagatoria impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue acusado de no declarar tres inmuebles valuados en más de 2,1 millones de dólares.
La solicitud fue presentada por el fiscal nacional de la PIA, Sergio Rodríguez, quien sostuvo que el funcionario habría incurrido en el delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales. La causa quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
De acuerdo a la investigación iniciada en diciembre de 2024, Andrés Vázquez habría ocultado su vínculo con propiedades en Estados Unidos, lo que derivó en sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para su adquisición.
El patrimonio bajo la lupa
Según el expediente, el funcionario sería el beneficiario final de tres unidades de lujo en Miami adquiridas entre 2013 y 2015 mediante sociedades offshore. Dos de ellas se ubican en el complejo Icon Brickell, donde se compraron las unidades 3504 y 2811 por un total de 1.110.000 dólares.
La tercera propiedad corresponde a una suite en Chateau Beach Residences, adquirida por 980.000 dólares a través de otra firma. Las operaciones se habrían realizado mediante sociedades radicadas en Panamá y posteriormente transferidas a una estructura en Islas Vírgenes Británicas.
Documentación del estudio Trident Trust indicó que en 2016 esas sociedades pasaron a una firma offshore donde Vázquez figuró como beneficiario final, siendo además categorizado como Persona Políticamente Expuesta (PEP), lo que reforzó las sospechas de irregularidades.
Inconsistencias y avance judicial
El fiscal Rodríguez remarcó inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario. Según la causa, a fines de 2012 declaró activos líquidos por apenas 40 mil dólares, mientras que al mes siguiente se concretaron adquisiciones inmobiliarias por más de un millón.
La investigación también reveló que entre 2014 y 2018 se abonaron más de 136 mil dólares en impuestos municipales en Miami, y que desde 2022 las hijas del funcionario residirían en las propiedades bajo análisis, publicó La Voz.
Ante este escenario, la PIA no solo solicitó la indagatoria, sino también la ampliación de la causa para incluir posibles delitos de lavado de activos, evasión tributaria y enriquecimiento ilícito.
Consecuencias legales y medidas en curso
La figura de omisión maliciosa prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el avance de la causa podría derivar en imputaciones más graves si se confirman otras irregularidades.
En paralelo, la Justicia solicitó exhortos internacionales a entidades bancarias como Bank of America y Wells Fargo para rastrear movimientos financieros vinculados al grupo familiar.
Vázquez, quien había sido designado titular de la DGI en 2024 y promovido a la conducción de ARCA en diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei, deberá ahora responder ante la Justicia por un patrimonio que, según la fiscalía, no fue debidamente declarado.