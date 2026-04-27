Pescadores de Paraná reclaman por restricciones y denuncian trabas para trabajar en el río, tras operativos realizados por Prefectura que limitaron el uso de determinadas redes. El planteo fue expresado por el presidente de la Asociación de Pescadores de Paraná, Flavio Enríquez.

El dirigente explicó a Elonce que el conflicto se originó por la prohibición del uso de redes de arrastre conocidas como “tres telas”. “Prefectura nos dice que no podemos usar ese tipo de malla y que deben ser otras”, indicó al aclarar que el organismo nacional se rige por lo que indica la ley.

Reclamo por herramientas de trabajo

Enríquez sostuvo que ese tipo de red fue utilizado históricamente por los pescadores artesanales y que no genera depredación del recurso. “Lo que hace la depredación es el tamaño de la malla, no el tipo de red”, afirmó en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Pescadores artesanales denunciaron restricciones que afectan su trabajo en el río (foto Elonce)

Además, señaló que con las redes permitidas actualmente no logran obtener capturas suficientes. “Con esas redes no podemos sacar pescado”, indicó.

Diferencias con la pesca industrial

El referente también planteó diferencias entre la pesca artesanal y la actividad de frigoríficos. Según explicó, los pescadores buscan ejemplares de mayor tamaño, mientras que cuestionó las prácticas de extracción a gran escala.

Flavio Enríquez, de Asociación de Pescadores de Paraná (foto Elonce)

“Nosotros pescamos un buen pescado, de buen tamaño. No nos interesa pescar peces chicos”, expresó.

En ese sentido, advirtió que la actividad industrial podría afectar la reproducción del recurso en el río. Vale mencionar que la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, oficializada a través del Boletín Oficial Nº 28.315, fijó un cupo total de 650 toneladas de pesca para los meses de abril, mayo y junio, en el marco del segundo trimestre del año.

"Es una paradoja", cuestionó Enríquez al apuntar que los grandes frigoríficos "están exterminando el recurso porque el pez que sacan no alcanza a un desove".

Secuestro de elementos y controles

Durante los operativos, Prefectura llegó a secuestrar herramientas de trabajo, lo que generó malestar en el sector. Tras ello, se realizaron reuniones que permitieron abrir instancias de diálogo.

“Arrancamos con el pie izquierdo, pero después empezamos a dialogar”, indicó Enríquez sobre las conversaciones con las autoridades provinciales de Recursos Naturales y Fiscalización. “Nosotros estamos pidiendo una malla de 16 centímetros, con tres telas, mientras que el frigorífico trabaja con una de 14 centímetros. Es decir, solicitamos apenas 2 centímetros más en la malla”, explicó.

Impacto social y falta de asistencia

El dirigente afirmó que la actividad involucra a cientos de trabajadores. “Somos entre 250 y 300 pescadores en Paraná”, señaló.

También sostuvo que no reciben asistencia estatal y que dependen exclusivamente de lo que obtienen del río para sostener a sus familias.

“No trabajamos con frigoríficos porque no nos interesa hacerlo; lo que queremos es mantener nuestro trabajo. Somos trabajadores como cualquier otra persona: queremos ir al río cada mañana y llevar el sustento diario a nuestras familias. No pescamos peces pequeños porque la gente de Paraná no los acepta. Por eso buscamos capturar peces de buen tamaño. Nosotros vivimos del río, nada más”, insistió Enríquez.

Preocupación por el futuro

Entre los temas planteados, los pescadores manifestaron preocupación por proyectos vinculados a la hidrovía Paraná-Paraguay, que podrían modificar el cauce del río y afectar su actividad.

“Increíblemente, con todos los daños que eso va a producir, terminará beneficiando a otros, en la misma línea, a los grandes. Se sabe que cuando una medida va en contra del trabajador, necesariamente favorece a alguien que ya está en una posición más cómoda. No queda otra: hay alguien que obtiene una ganancia de todo esto”, lamentó Enríquez.

Pescadores de Paraná reclaman por restricciones y denuncian trabas para trabajar

El sector continúa en diálogo con autoridades provinciales y nacionales, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita compatibilizar los controles con el desarrollo de la pesca artesanal.