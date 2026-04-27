Falta de sillas en institución educativa: Departamental de Escuelas aclaró cómo deben realizarse los pedidos

La falta de sillas en la Escuela Secundaria N°13 “Gobernador López Jordán” de Paraná obligó a implementar un sistema de cursada rotativa en el turno mañana, lo que impactó directamente en la presencialidad de los estudiantes. La medida fue adoptada como solución provisoria ante la carencia de al menos 45 unidades de mobiliario.

La directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure, brindó precisiones tras la repercusión que tuvo el reclamo y comentó cómo proceden en estos casos.

“Debo decir que ellos habían presentado una nota unos días previos. Esa nota tiene un circuito administrativo y el día viernes me llegó a mí recién”, afirmó a Elonce. En ese sentido, remarcó que al revisar la documentación no encontraron antecedentes: “Tengo los expedientes cursados por la escuela, no hay ningún expediente desde que estamos aquí en la cual nos solicitaran mobiliarios, es decir, 2024-2025, no tenemos cursado ningún pedido”.

Además, aclaró que la situación no fue tal como trascendió inicialmente: “Después me aclaró la supervisora que no era una rotación, que había sido algo situacional, de un día, en el cual muy solidariamente otras escuelas que tenían bancos sobrantes les ofrecieron y dieron para solucionar el inconveniente”.

Faure explicó que los reclamos deben seguir un procedimiento formal para poder ser gestionados: “La escuela cursa un expediente, siempre vía jerárquica, por la supervisión”. Y detalló el proceso: “El supervisor puede que un día no esté, porque está en territorio, y al otro día ve esa nota y ahí la cursa con fundamento para acompañar la petición”.

Luego, la solicitud pasa por administración antes de llegar a la Dirección Departamental: “Yo hoy firmé todo lo que correspondía al período del viernes a hoy, no tengo documentos atrasados”, expresó. No obstante, reconoció que el circuito puede demorar algunos días: “Ese circuito administrativo puede tener unos días acá, es decir, la supervisora lo vio, lo pidió, administración lo generó y me lo pasan”.

La funcionaria indicó que, ante situaciones urgentes, se buscan soluciones inmediatas, mientras se completa el trámite formal. “Siempre está la puerta abierta para cualquier supervisor, ingresa y me dice ‘Silvia, te cursé esto, mirá, tenemos este problema’”, señaló.

En esos casos, se articulan distintas estrategias: “Vemos si a alguien le sobra, si podemos dar respuesta, si se puede dar con el taller industrial en donde reparan muebles y la verdad es que las dejan nuevas. Entre todos buscamos la solución”.

También detalló el protocolo ante problemas de infraestructura, como la falta de agua: “Primero hay que ver si es el agua que no ingresa a la escuela, si es un problema de la calle. Tenemos diálogo con el municipio. Si tenemos agua gestionamos media jornada, si no tenemos garantizados los sanitarios se retiran, queda el directivo y darán clases digitalmente mientras se dé solución”.

Asimismo, explicó el funcionamiento de las cuadrillas: “El departamento es muy grande y tiene muchas localidades. Nuestra prioridad son las cloacas, el servicio de agua y el servicio de luz”.

Faure insistió en la importancia de canalizar los reclamos por las vías correspondientes: “Está bueno salir a aclarar que nosotros enseguida vemos los expedientes, que es la forma administrativa y adecuada por la cual deben cursar”.

Y concluyó: “Siempre que a mí me llegue un pedido ordenado, voy a actuar, pero siempre es a través del diálogo. Que me lleguen las notas que me tengan que llegar, yo les doy curso a todas. Estamos para garantizar y promover lo que podamos para ayudar”. Elonce.com