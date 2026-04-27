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Sociedad Dolor en Bomberos por la pérdida de una rescatista

Bomberos despidieron a Ruka, una perra de búsqueda y rescate de General Ramírez

Bomberos Voluntarios de General Ramírez despidieron a Ruka, perra de búsqueda y rescate de la “Brigada K9”. Destacaron su labor en operativos y su vínculo con el equipo durante años de servicio. “Gracias por tu entrega, por tu lealtad y por cada vida en la que hiciste la diferencia”, señalaron.

27 de Abril de 2026
Murió Ruka, una perra de rescate de Bomberos
Murió Ruka, una perra de rescate de Bomberos Foto: Bomberos Voluntarios de General Ramírez

Bomberos Voluntarios de General Ramírez despidieron a Ruka, perra de búsqueda y rescate de la “Brigada K9”. Destacaron su labor en operativos y su vínculo con el equipo durante años de servicio. “Gracias por tu entrega, por tu lealtad y por cada vida en la que hiciste la diferencia”, señalaron.

Bomberos Voluntarios de General Ramírez despidieron a Ruka, perra de búsqueda y rescate que integraba la “Brigada K9”. La institución comunicó la noticia mediante un mensaje en el que destacaron su trayectoria y participación en operativos.

 

Desde el cuartel señalaron que Ruka formó parte de múltiples intervenciones junto a su guía, Lautaro, y que fue una pieza clave en tareas de rescate y entrenamiento.

 

Trayectoria en el equipo

 

De acuerdo al mensaje difundido por Bomberos, la perra acompañó durante años al equipo en distintos procedimientos. “Fue compañera incansable de búsqueda y rescate, y parte fundamental de cada historia que se escribió junto a su guía”, indicaron.

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“Brigada K9 de Búsqueda y Rescate” (foto archivo Bomberos Voluntarios de General Ramírez)

Además, remarcaron su rol en situaciones complejas, donde participó activamente en tareas de localización y asistencia.

 

Reconocimiento a su labor

 

Desde la institución destacaron que Ruka no solo cumplió funciones operativas, sino que también generó un vínculo con el equipo y la comunidad. “Dejó huellas en cada operativo, en cada entrenamiento y en cada persona que tuvo la oportunidad de conocerla”, expresaron.

 

El reconocimiento incluyó su aporte en distintos momentos de intervención, donde su desempeño fue valorado por sus compañeros.

 

Despedida

 

El mensaje de despedida incluyó palabras de agradecimiento por su servicio. “Gracias por tu entrega, por tu lealtad y por cada vida en la que hiciste la diferencia”, señalaron.

 

La institución concluyó el comunicado con una despedida dirigida a la perra de rescate, destacando el cumplimiento de su misión dentro del equipo.

Temas:

bomberos rescate perro de búsqueda General Ramírez
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