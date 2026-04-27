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Política Rechazó la prohibición

La Conferencia Episcopal respaldó a los periodistas tras las restricciones en Casa Rosada

En un comunicado, destacan la importancia histórica de la Sala de Periodistas, que funciona en Casa Rosada desde 1940 de forma casi ininterrumpida. En el pronunciamiento reclamaron garantías para ejercer su labor.

27 de Abril de 2026
La sala de periodistas.
La sala de periodistas. Foto: (Los Andes).

En un comunicado, destacan la importancia histórica de la Sala de Periodistas, que funciona en Casa Rosada desde 1940 de forma casi ininterrumpida. En el pronunciamiento reclamaron garantías para ejercer su labor.

La Conferencia Episcopal Argentina difundió este lunes un comunicado en el que expresó su respaldo a los periodistas acreditados en la Casa Rosada, quienes denunciaron restricciones en el acceso a la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

 

El documento fue presentado tras una reunión realizada el viernes 24 de abril, encabezada por el arzobispo de San Juan y titular de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, Jorge Lozano. Allí participaron representantes de los trabajadores de prensa afectados por el cierre temporal de la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro”, un espacio histórico que funciona de manera prácticamente ininterrumpida desde 1940.

El presidente Javier Milei en conferencia de prensa.

En el texto, los periodistas remarcaron la importancia de ese ámbito para el desarrollo de su labor y advirtieron sobre el impacto que genera la imposibilidad de ingresar a la sede gubernamental. En ese marco, reafirmaron la necesidad de garantizar el derecho al trabajo, la libertad de expresión y el acceso a la información.

 

Además, el comunicado pone el foco en el respeto a los principios constitucionales y los valores democráticos, al tiempo que subraya la importancia de erradicar discursos de odio. En sintonía, retoma el llamado del papa León XIV a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes”.

 

Finalmente, desde la Conferencia Episcopal manifestaron su deseo de que la situación se resuelva a través del diálogo y el entendimiento, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y el ámbito periodístico.

Temas:

Conferencia Episcopal Argentina periodistas Gobierno nacional
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