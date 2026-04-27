Paritarias mayo 2026: tres gremios acordaron aumentos de sueldos

Paritarias mayo 2026. En un contexto económico atravesado por la inflación, tres sectores concentraron la atención en las negociaciones salariales de mayo: salud, industria del papel y cartón, y cadenas de comida rápida. Estos gremios lograron acuerdos que impactan directamente en los ingresos de miles de trabajadores, con esquemas que combinan aumentos porcentuales y pagos adicionales.

El caso más destacado se dio en el sector de la salud, donde los trabajadores de laboratorios acordaron un incremento del 9,4% a partir de abril para todas las categorías. Este aumento se suma a una serie de actualizaciones en adicionales que fortalecen el ingreso global.

Además del salario básico, el acuerdo incluye beneficios como el bono por el Día de la Sanidad, la asignación por sala maternal y el bono vacacional. También se estableció una revisión en agosto, que permitirá ajustar los valores según la evolución inflacionaria.

Papel y cartón: suba acumulativa en varios tramos

En la industria del papel y cartón, el acuerdo paritario fijó una suba del 13% sobre salarios básicos y adicionales para el período marzo-julio. La particularidad de este convenio es su carácter acumulativo, lo que incrementa progresivamente el impacto en los haberes.

El aumento también alcanza conceptos como viáticos y otros beneficios, ampliando su alcance dentro del salario total. Sin embargo, el resultado final dependerá del ritmo inflacionario de los próximos meses.

Comida rápida: combinación de porcentajes y sumas fijas

Por su parte, los trabajadores de cadenas de comida rápida mantienen un esquema mixto de actualización salarial. Para mayo, se estableció un incremento del 3,8% sobre el salario básico, acompañado de sumas fijas que van de $60.000 a $65.000 según la categoría.

Según lo acordado, los incrementos continuarán en junio y se incorporarán definitivamente al básico en julio.