La escuela rural Nº 95 “Santos Vega” celebra sus 100 años con una gran fiesta

REDACCIÓN ELONCE
La escuela rural Nº 95 “Santos Vega” cumplió 100 años este 27 de abril y se prepara para una celebración especial que reunirá a toda la comunidad educativa el próximo 1° de mayo.
La escuela rural Nº 95 “Santos Vega” vive un momento histórico al alcanzar su centenario en Arroyo Palo Seco, dentro de la jurisdicción de María Grande. Con una profunda carga simbólica para generaciones de estudiantes y familias rurales, la institución conmemora este 27 de abril sus 100 años de vida, marcados por el esfuerzo colectivo y el compromiso con la educación en contextos alejados de los centros urbanos.
En diálogo con Elonce, su directora, Norma Masdeu, expresó la emoción que atraviesa a toda la comunidad educativa en este aniversario tan especial. “El viernes 1 de mayo hacemos la celebración”.
La institución, que actualmente cuenta con una matrícula de tres alumnas, refleja la realidad de muchas escuelas rurales. “Actualmente, en las escuelas rurales hay muy pocos alumnos. Estamos a 10 km aproximadamente de la ciudad de María Grande”, explicó Masdeu, destacando la importancia histórica del establecimiento en una zona donde antes no había acceso cercano a la educación.
Una historia centenaria en el corazón rural
La creación de la escuela fue impulsada por las propias familias de la zona. “Esta escuela surge porque en aquellos años no había una escuela. Había muchos niños que no iban porque la escuela más cerca estaba aproximadamente a 12 km”, relató la directora. A partir de ese reclamo, el Consejo General de Educación aprobó la apertura de una escuela infantil de segunda categoría.
Con el paso del tiempo, la institución fue creciendo y consolidándose como un punto clave en la comunidad. “En los libros de asistencia hay años que tienen 60, 45, otros 15. Varía”, detalló Masdeu sobre la cantidad de estudiantes que pasaron por sus aulas a lo largo del siglo.
Además, destacó el valor social de las escuelas rurales: “Han sido muy importantes, cumplen con esa función de cercanía ante situaciones donde las distancias son demasiado extensas y juegan en contra de la posibilidad de acceder a un plan de estudios”.
Preparativos para una celebración inolvidable
Los festejos centrales se realizarán el 1° de mayo desde las 10. Según explicó la directora, “es un acto protocolar”, que contará con la presencia de autoridades educativas, exdirectivos, exalumnos y vecinos de la comunidad.
Entre las actividades previstas, se destaca un almuerzo criollo al mediodía y, por la tarde, un festival abierto al público. “Después a las 15 aproximadamente es con entrada gratis. Habrá festival con grupos folclóricos de la zona”, señaló.
El acceso será por caminos rurales en buen estado: “El camino más conocido es en el empalme de la ruta 32, atrás de la rural de María Grande. Es un camino de tierra, está en condiciones en este momento”.
Un legado que atraviesa generaciones
Masdeu, quien asumió la dirección el 2 de marzo de 2020, transita este aniversario con una mezcla de orgullo y emoción. “Hace 6 años que estoy ahí. Llegar a una escuela rural de un centenario es re importante. Son muchos sentimientos encontrados”, afirmó.
La directora remarcó el fuerte vínculo generacional que caracteriza a la comunidad educativa: “Uno se encuentra con aquel abuelo, aquel tío que pasaron por esa escuela. Incluso, los bisabuelos de mis alumnas fueron de los primeros alumnos”.
Finalmente, dejó una invitación abierta a toda la comunidad: “Los esperamos, esperemos que el día nos acompañe. Hay muchísimos preparativos, mucha gente colaborando y sería una lástima tener que prever otra fecha, pero confiamos en que va a ser una hermosa jornada”.