Andrea Rincón habló de su encuentro con Messi y sorprendió con una confesión

La actriz Andrea Rincón compartió una anécdota personal sobre un encuentro que habría tenido años atrás con Lionel Messi, durante una charla en streaming en la que brindó detalles del momento y del contexto en el que ocurrió.

El relato surgió en una conversación con Martín Cirio, donde anticipó la repercusión de sus palabras antes de profundizar en la historia. “Me van a dar por todos lados”, expresó en referencia a las críticas que podrían generarse.

La intervención de Andrea Rincón despertó reacciones en redes sociales, donde el fragmento comenzó a circular rápidamente.

El relato del encuentro

Al describir ese momento, Andrea Rincón recordó la primera interacción que tuvo con el futbolista. “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día metió un gol”, contó.

La actriz también aportó detalles sobre el contexto en el que se produjo la situación. “Yo ya había tomado unas copitas de más”, señaló, en referencia al clima distendido en el que se dio el encuentro.

Andrea Rincón.

El testimonio generó comentarios y repercusión inmediata, tanto por el contenido como por la figura involucrada.

Aclaraciones sobre el contexto

Ante posibles interpretaciones, Andrea Rincón aclaró que el episodio ocurrió en una etapa previa de la vida personal del jugador.

“Él no estaba con su esposa, no le fue infiel”, afirmó, en relación a Antonela Roccuzzo, y remarcó que se trató de una situación del pasado.

La actriz explicó que ya había respondido consultas sobre este tema en otras oportunidades, ante el interés mediático que suele generar, según informó TN.

No es la primera vez que Andrea Rincón hace referencia a este vínculo. En declaraciones anteriores, incluso, había señalado que el futbolista la bloqueó en redes sociales.