Boca perdió 1-0 en Belo Horizonte con Cruzeiro, pero sigue como líder de su grupo

REDACCIÓN ELONCE
Con gol de Néiser Villarreal, Boca cayó 1-0 con Cruzeiro en su tercera presentación del grupo en la Copa Libertadores 2026. Estuvo todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Adam Bareiro.
Boca no pudo aguantar con un jugador menos y cayó 1-0 con Cruzeiro en Belo Horizonte en la noche del martes, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Néiser Villarreal marcó el gol de Cruzeiro en los últimos minutos del segundo tiempo, cuando apenas había ingresado al partido, tras una gran jugada colectiva.
Boca estuvo todo el segundo tiempo con uno menos a raíz de la expulsión del paraguayo Adam Bareiro, que recibió la segunda amonestación en el cierre de la etapa inicial.
A pesar del resultado adverso, Boca sigue como líder de su grupo con seis puntos, los mismos que su contrincante brasileño. Mañana podría sumarse Universidad Católica si es que le gana a Barcelona en Guayaquil.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
49’ST: Otra vez, Leandro Brey tuvo una tapada fenomenal
La acción partió desde un offside, pero el arquero de Boca Juniors tuvo otra notable intervención.
43’ST: Ayrton Costa es amonestado en Boca Juniors
Tras una trifulca entre embos planteles, el árbitro Ostojich le mostró la cartulina amarilla al defensor xeneize.
37’ST: ¡GOL DE CRUZEIRO!
El recientemente ingresado Néiser Villarreal convierte solo frente al arco, tras una buena acción de Kaio Jorge que se filtró por derecha y envió un centro preciso hacia atrás. Brey se arrojó pero no pudo manotear.
¡GOL DE CRUZEIRO! ⚽️ Villarreal empujó la pelota en la línea y abre el marcador en Brasil 37' ST | 🇧🇷 Cruzeiro 1 - 0 Boca 🇦🇷 Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y Varksy 🏆 pic.twitter.com/GTlULPzmNE— telefe (@telefe) April 29, 2026
34’ST: Atajadón de Leandro Brey
El arquero de Boca Juniors evitó con los pies el gol de Cruzeiro.
29’ST: doble cambio en Cruzeiro
Ingresan Bruno Rodríguez por Keny Arroyo y Néiser Villarreal en lugar de Lucas Romero.
27’ST: Arroyo estuvo a centímetros de anotar un golazo
De más de 30 metros, el futbolista del Cruzeiro sacó un zurdazo a colocar que se fue apenas desviado.
25’ST: Exequiel Zeballos hizo un jugadón de contragolpe y casi anota Boca
El Changuito corrió por izquierda y remató cruzado, tapó el arquero Otávio. Acechaban Milton Delgado y Ascacíbar.
21’ST: Fabricio Bruno tuvo de nuevo el gol de cabeza
Tras desmarcase, el defensor del Cruzeiro conectó y la pelota justo fue desviada en el camino por Di Lollo.
16’ST: Cruzeiro se perdió el primer gol del partido
Tras un tiro de esquina de Matheus Pereira al corazón del área, Fabricio Bruno se despegó de la marca de Di Lollo y cabeceó absolutamente solo. Increíble el gol que dilapidó el conjunto local.
15’ST: doble cambio en Boca Juniors
Ingresan Nicolás Figal y Exequiel Zeballos en lugar de Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
10’ST: Cruzeiro no puede generar peligro pese al hombre de menos de Boca Juniors
El conjunto local tiene dominio de la pelota, pero no lastima. El Xeneize juega con un esquema 4-4-1 y apuesta al contragolpe. Por el momento, sin situaciones de riesgo en el complemento.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Sin cambios en Boca Juniors, que juega con diez hombres por la expulsión de Adam Bareiro sobre el final de la primera parte.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 minutos: expulsado Adam Bareido
El delantero paraguayo, que ya estaba amonestado, recibió la segunda tarjeta luego de levantar el brazo para intentar cubrir la pelota e impactar con el mismo sobre el rostro rival.
38 minutos: Arroyo probó de media distancia
El futbolista del Cruzeiro intentó con una acción de pelota parada, pero su remate salió desviado.
31 minutos: Bareiro y Gerson chocan y el paraguayo reclamó infracción
El delantero de Boca Juniors reclamó una agresión en su rostro, que el árbitro desestimó.
28 minutos: amarilla para Fágner
El defensor es el segundo amonestado en el Cruzeiro, tras una durísima entrada sobre Tomás Aranda.
25 minutos: Kaio Jorge es amonestado en Cruzeiro
El delantero brasileño barrió ante el despeje del arquero Brey y golpeó el tobillo del futbolista de Boca Juniors. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y le mostró la amarilla.
22 minutos: pausa de rehidratación
En un primer tiempo friccionado, no hay situaciones claras y dominio claro de algún equipo.
13 minutos: buen contragolpe de Boca Juniors
Tras una barrida de corte de Ayrton Costa, Tomás Aranda habilitó perfecto a Miguel Merentiel, quien picó en soledad y buscó a Bareiro por el centro del área. Sin embargo, la pelota se fue larga.
6 minutos: amarilla para Leandro Paredes
Tras chocar con Matheus Pereira, el capitán de Boca Junior empuja al 10 de Cruzeiro y se gana la primera tarjeta del partido.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Gerson, Lucas Romero, Christian; Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira. DT: Artur Jorge.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.