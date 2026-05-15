Balearon a un hombre en Colón: está internado tras el ataque

Un nuevo episodio de violencia conmociona a la población de Colón, donde balearon a un hombre en la ciudad cabecera en un incidente aún confuso. La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, recibió un disparo en la zona abdominal y fue trasladada de urgencia al hospital San Benjamín, donde permanece internada bajo estricta vigilancia médica.

El hecho ocurrió en circunstancias que todavía se investigan, y según los primeros informes policiales, no se descarta que la agresión esté vinculada con disputas relacionadas con drogas. La Policía local, junto con personal de Investigaciones y Criminalística, trabaja intensamente en el lugar para recolectar evidencia y esclarecer lo sucedido.

Operativo policial y medidas de seguridad

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría de Colón realizaron un operativo en las inmediaciones del hecho para garantizar la seguridad de los vecinos y recabar información que permita identificar a los responsables. Testigos ocasionales declararon que escucharon varios disparos y observaron movimientos sospechosos, aunque la confusión del momento dificulta reconstruir el incidente, señaló 03442.

Mientras tanto, el hospital San Benjamín informó que la víctima se encuentra estable, pero continúa en observación debido a la gravedad de la herida abdominal. Los médicos aseguran que su pronóstico dependerá de la evolución de las próximas horas.