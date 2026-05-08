Lanzaron la 5° edición de la feria “Diseña Paraná”: se inscribieron 330 emprendedores

Lanzaron la 5° edición de "Diseña Paraná" con temática en las flores de árboles de Paraná

Se lanzó la 5° edición de la feria “Diseña Paraná” con 330 emprendedores inscriptos en el registro. Al respecto, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, dialogó con Elonce y destacó el éxito de la iniciativa.

“Eso habla de una política pública sostenida en el tiempo y hemos podido comprobar en estos cinco años que cuando se sostienen las políticas públicas y uno va creciendo en el desarrollo de las mismas, empieza a ver resultados cuantitativa y cualitativamente superiores”, expresó.

Anabel Waigandt

Asimismo, adelantó novedades para este año, vinculadas al fortalecimiento de la capacitación dividida en dos niveles, uno inicial y uno más avanzado. Además, “generar instancias de comercialización, que es la gran demanda de los emprendedores que están pasando por un momento complejo desde lo económico”, sostuvo.

Waigandt indicó que ya hay fecha para la feria y sostuvo que esa instancia “es el punto de llegada”.

Sin embargo, remarcó que lo más interesante “es todo el trayecto relacionado a fortalecer las capacidades de diseño en la identidad local”. “Buscamos que los productos reflejen a Paraná. Este año la temática son las flores de los árboles característicos de la ciudad”, informó.

Una forma de ver cómo se produce en la ciudad

Por su parte, el subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, señaló que “esta consolidación en el quinto año de Diseña Paraná se hace de la mano de los principales destinatarios de este programa, que son los emprendedores”.

Oscar Bustamante

En esa línea, señaló que “el programa ha visto no solo un crecimiento en la cantidad de gente que se inscribe en el mismo, sino también en la variedad de propuestas que se desarrollan, sumando la ruta del diseño para que los paranaenses y quienes nos visitan conozcan cómo se produce en la ciudad”.

Además, indicó que se suman iniciativas “como los núcleos donde se trabaja diseño con identidad local, con consolidaciones institucionales como la consolidación del polo del diseño de la ciudad, en este caso una diplomatura en indumentaria, diseño de moda e industria textil en general, que se ha impulsado desde el municipio de Paraná junto con la UER”.

Hacia el final, enfatizó: “Esa es la apuesta del programa. Esas son las 330 personas que se sumaron y que empiezan hoy un proceso que va a llevar todo el año".