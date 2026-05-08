Marca Paraná realizó la segunda reunión de su Consejo Asesor y presentó nuevos proyectos para la ciudad

Con una nutrida agenda de trabajo y el foco puesto en el desarrollo sostenible, turístico e innovador de la capital entrerriana, se llevó adelante la segunda reunión del Consejo Asesor de Marca Paraná. El encuentro tuvo lugar en la sede del Colegio de la Abogacía de Paraná y contó con la participación de representantes del sector público y privado.

En ese marco, Anabel Weigandt, coordinadora de Marca Paraná; Juan Carlos Álvarez, director de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos; y Claudio Cavallo, secretario de la seccional anfitriona, dialogaron con Elonce y explicaron más detalles de los proyectos.

“Desarrollamos una segunda reunión del Consejo Asesor de Marca Paraná, que está cursando su sexto año de existencia, lo cual siempre es motivo de celebración porque es un espacio de participación y colaboración público-privada que se sostiene y que crece”, expresó Weigandt.

La coordinadora destacó además que durante la jornada se incorporaron nuevas instituciones al espacio de trabajo: “Hoy estamos dando ingreso a dos instituciones que van a participar del espacio y que tienen una agenda realmente muy nutrida de actividades”.

Weigandt explicó que uno de los objetivos del encuentro fue presentar los avances de los distintos programas impulsados desde el Municipio junto a Marca Paraná. “Hoy lo que nos toca es rendir cuenta desde el municipio a este Consejo Asesor y vamos a estar hablando del lanzamiento de la UniPasse, el sistema de beneficios para estudiantes universitarios que ya cuenta con 2000 adherentes y más de 80 comercios”, señaló. Asimismo, convocó a más comerciantes a sumarse a la iniciativa.

Otro de los ejes abordados fue el funcionamiento de la plataforma Paraná PyME. “A pesar de que hace muy poco que la pusimos en circulación, ya está siendo muy utilizada por las pymes de la ciudad de Paraná”, indicó.

La coordinadora también adelantó parte de las actividades previstas en el marco de los 200 años de la ciudad: “Vamos a empezar a calentar motores de cara a lo que va a ser el Bicentenario de la ciudad, que este año cumple 200 años de su constitución como ciudad”.

En ese sentido, explicó: “La idea es celebrar la clásica efeméride de Marca Paraná del 25 de junio, aniversario de la elevación a Villa, y extenderlo hasta el 26 de agosto con el Bicentenario de la ciudad”.

Otro de los programas que continuará este año es Diseño Paraná, orientado al fortalecimiento del emprendedurismo con diseño. “Hoy estamos iniciando el quinto año del programa. Vamos a trabajar sobre las flores de la ciudad y ya tenemos más de 300 emprendedores inscriptos”, detalló.

Además, agregó que ya están definidas las fechas para la feria y destacó el crecimiento sostenido de las iniciativas impulsadas por Marca Paraná.

“Todos los programas de trabajo están realmente creciendo mucho, mostrando resultados que tienen que ver con generar identidad local, con que cada vez más tengamos esta orientación de una Paraná sostenible, una Paraná turística y una Paraná innovadora”, afirmó.

Y remarcó: “Realmente estamos viendo que el trabajo, de a poquito, granito de arena, de todas las instituciones de manera participativa, va dando frutos”.

Por su parte, Claudio Cavallo celebró la realización del encuentro en la sede del Colegio de la Abogacía. “Para nosotros es un placer y un honor contar con la segunda reunión del Consejo Asesor y poder recibirlos acá en nuestra casa, en nuestro salón”, expresó.

Además, valoró el trabajo articulado entre instituciones: “Es poder seguir discutiendo muchas políticas y cuestiones que no sean para hoy, sino construir un presente y un futuro, que se sigan acoplando nuevas instituciones, no tanto organismos gubernamentales sino instituciones privadas, y que podamos seguir sumando y construyendo”, añadió.

Durante la reunión también se lanzó la primera instancia de la campaña contra la contaminación sonora, iniciativa impulsada junto a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Juan Carlos Álvarez, explicó cómo surgió la iniciativa: “Desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos estamos desde los inicios con Marca Paraná y cuando nos consultaron en qué podíamos trabajar, se nos ocurrió que la contaminación sonora es algo que está un poquito dejado de lado”, indicó.

Según detalló, la problemática afecta especialmente a personas mayores, niños y personas enfermas. “Hoy podemos decir que vamos a darle marcha a esto, que es una preocupación de mucha gente mayor, de niños y de enfermos que lamentablemente tienen que pasar por una situación no muy cómoda debido a los ruidos que se generan en la ciudad y que no tienen ningún tipo de control”, manifestó.

Finalmente, destacó el acompañamiento municipal: “Por suerte la Municipalidad tomó la posta por intermedio de Marca Paraná y aquí estamos, vamos a dar inicio hoy a esa tarea”. Elonce.com