Bajo el concepto “Paraná sin ruido. Paraná es para vos”, la campaña propone instalar un entorno sonoro equilibrado, que favorece la convivencia, mejora la concentración, permite el descanso y contribuye a una experiencia urbana más disfrutable para todos.
Paraná lanza una campaña para reducir la contaminación sonora. En el marco del plan integral de implementación 2026 de Marca Paraná, el 29 de abril, Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, se puso en marcha una campaña de concientización sobre el cuidado del ambiente sonoro en la ciudad.
La iniciativa surge del Consejo Asesor de Marca Paraná, y se desarrolla de manera articulada con la Municipalidad de Paraná, junto a distintas áreas e instituciones que forman parte de este espacio de trabajo público-privado.
El sonido también construye ciudad
Bajo el concepto “Paraná sin ruido. Paraná es para vos”, la campaña propone instalar una mirada positiva sobre el sonido como parte fundamental de la experiencia urbana. Porque la ciudad no solo se construye desde lo que vemos, sino también desde lo que escuchamos: el ambiente sonoro influye directamente en el descanso, la salud y la calidad de vida.
Un entorno sonoro equilibrado favorece la convivencia, mejora la concentración, permite el descanso y contribuye a una experiencia urbana más disfrutable para todos los vecinos y vecinas.
Pequeñas acciones, gran impacto
El ambiente sonoro es un bien común que se construye todos los días. Por eso, la campaña invita a reflexionar sobre prácticas cotidianas que pueden marcar la diferencia: regular el volumen en el hogar, evitar ruidos innecesarios en horarios de descanso, moderar el uso de dispositivos de audio en espacios públicos o circular con vehículos en condiciones que no generen sonidos excesivos.
También implica considerar el entorno compartido en actividades comerciales, recreativas y sociales, promoviendo una convivencia basada en el respeto mutuo.
Corresponsabilidad y compromiso ciudadano
Cuidar el ambiente sonoro es, en definitiva, una forma concreta de cuidar la ciudad y a quienes la habitan. En este sentido, se busca integrar esta dimensión a la agenda de calidad de vida urbana, promoviendo hábitos que contribuyan a una Paraná más armónica, consciente y disfrutable.
El lanzamiento de esta iniciativa marca el inicio de un proceso que se irá profundizando con distintas acciones de comunicación y sensibilización en el corto y mediano plazo.
Desde Marca Paraná, junto a las instituciones que impulsan esta propuesta, se invita a toda la comunidad a ser parte de este compromiso compartido: construir una ciudad que se escucha mejor también es construir una ciudad que se vive mejor.