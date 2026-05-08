Festejaron el Día del Docente y Director de Nivel Inicial en el Jardín "Consejito"

REDACCIÓN ELONCE
Autoridades, docentes y equipos directivos compartieron con Elonce palabras de agradecimiento y pusieron en valor el trabajo cotidiano que se realiza en cada institución educativa del nivel inicial.
En el marco del Día del Docente y Director de Nivel Inicial, el Jardín “Consejito” fue escenario de una jornada cargada de emoción, reconocimiento y reflexión sobre el rol de quienes forman parte de la educación de las primeras infancias en Entre Ríos.
Autoridades, docentes y equipos directivos compartieron con Elonce palabras de agradecimiento y pusieron en valor el trabajo cotidiano que se realiza en cada institución educativa del nivel inicial.
Una de las directivas presentes manifestó la emoción que representa este reconocimiento: “Realmente estamos muy felices porque esto es un mimo al corazón, es un mimo al alma”.
En ese sentido, explicó que la actividad tuvo como objetivo visibilizar una tarea que muchas veces pasa inadvertida: “Las cuatro zonas de Supervisión han convocado a todos sus equipos directivos y la idea es reconocer la labor, porque el equipo directivo por ahí pasa desapercibido, porque es un trabajo silencioso lo que hace cada una en cada institución”.
Además, destacó el valor del encuentro entre colegas y el intercambio de experiencias: “Esto realmente nos reconforta porque también nos retroalimentamos, porque somos el equipo de nivel inicial del departamento Paraná y cada equipo tiene su impronta, tiene su color, tiene diferentes matices”.
En el marco de la celebración, las participantes realizaron una dinámica grupal en la que cada una escribió una palabra representativa de su función dentro de la institución educativa.
Entre los conceptos elegidos aparecieron términos como: “empatía”, “unión”, “escucha”, “unidad”, “fortaleza”, “inspiradora”, “continuidad”, “ser”, “límites”, “armonía”, “compañerismo” y “paciencia”.
Otra de las docentes recordó la importancia institucional que adquirió esta fecha en la provincia: “Realmente es un día muy importante que se ha reconocido desde la provincia de Entre Ríos, la labor de los docentes de nivel inicial y de los directivos de nivel inicial”.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo dedicado al reconocimiento de los equipos directivos de las instituciones educativas.
“Queremos rescatar los equipos directivos que tenemos. Nuestros equipos directivos son la fortaleza de todas las instituciones, porque todo el tiempo están poniendo el cuerpo, el alma y el compromiso”, afirmaron.
Como símbolo de agradecimiento, desde la supervisión entregaron una escarapela especial confeccionada con los colores patrios y un corazón rojo. Elonce.com