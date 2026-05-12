Más de 120 caballos y artistas entrerrianos animarán la Fiesta del Gaucho en San Benito

La quinta edición de la Fiesta del Gaucho de San Benito fue presentada oficialmente en Paraná como parte del calendario de celebraciones populares impulsadas en Entre Ríos para fortalecer el turismo y la identidad cultural.

El evento se desarrollará el próximo domingo 17 de mayo en el Parque Vieytes y contará con entrada libre y gratuita, aunque desde la organización solicitarán la colaboración de alimentos no perecederos destinados a Cáritas local.

La presentación se realizó mediante un showroom junto a medios y representantes del sector turístico, con la participación del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el intendente de San Benito, Ariel Voeffray; y el coordinador de Cultura y Turismo municipal, Ariel Noguera.

Una fiesta que busca consolidarse en la provincia

Durante la conferencia, Jorge Satto destacó el crecimiento sostenido que tuvo la Fiesta del Gaucho desde sus primeras ediciones y remarcó el impacto turístico y cultural que generan este tipo de encuentros.

“Son actividades convocantes desde el punto de vista del turismo y promotoras del acervo cultural, de las tradiciones y de la gastronomía”, expresó el funcionario provincial.

Además, confirmó que la celebración recibió la declaración de interés turístico y adelantó que el objetivo es avanzar para convertirla en una fiesta provincial en futuras ediciones.

Presentación fiesta del Gaucho en San Benito.

Por su parte, el intendente Ariel Voeffray señaló que el evento logró una importante aceptación dentro de la comunidad y remarcó la participación de artistas y emprendedores locales como uno de los ejes principales de este año.

Cómo será la Fiesta del Gaucho en San Benito

Según detallaron desde la organización, la jornada comenzará a las 10 de la mañana con un desfile tradicionalista por las calles de San Benito, del que participarán más de 120 caballos junto a agrupaciones gauchas.

Posteriormente se realizará el acto protocolar en el sector conocido como La Hoya del Parque Vieytes, donde también tendrán lugar las destrezas criollas y los juegos camperos.

Se desarrollará en el Parque Vieytes.

En paralelo, el escenario principal ofrecerá espectáculos musicales y de danza con fuerte presencia de artistas locales y grupos folclóricos de distintas localidades.

Entre los números anunciados aparecen Presagios de Mi Tierra, Martín Peralta, Las Hermanas Vince, Los Entrerrianos del Chamamé, Pasión Campera y Los Majestuosos del Chamamé.

Gastronomía y propuesta solidaria

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la Fiesta del Gaucho, con propuestas tradicionales vinculadas a la cocina criolla y al trabajo de instituciones locales.

Desde la organización adelantaron que habrá asado con cuero, empanadas y distintas comidas típicas elaboradas por entidades intermedias de San Benito.

Además, se informó que el ingreso será gratuito y que los asistentes podrán llevar sillones, mesas y cubiertos para disfrutar de toda la jornada en el predio.