Ex trabajadores de El Diario analizar denunciar al juez que tramita la quiebra de la empresa

Ex trabajadores de El Diario reclamaron el pago de indemnizaciones a ocho años de los despidos masivos, ocurridos tras el cierre del medio gráfico. Aseguraron que existe una sentencia firme que no fue cumplida y apuntaron contra la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) y la Justicia entrerriana.

El 18 de mayo se cumplirán ocho años desde que alrededor de 80 empleados quedaron sin trabajo. Desde entonces, sostienen que no percibieron las indemnizaciones correspondientes.

Silvio Méndez y Juan Cruz Varela expusieron a Elonce que la situación se mantiene sin resolución pese a existir una sentencia judicial. “Hay una decisión de los empresarios de no pagar y del juez Ángel Moia de no hacer cumplir sus propias sentencias”, expresaron.

Impacto en los trabajadores

Según relató Varela, la falta de pago generó consecuencias económicas y sociales en los afectados. “Hay compañeros que han atravesado situaciones de vida muy difíciles, incluso algunos fallecieron”, indicó. También señaló dificultades para reinsertarse laboralmente, especialmente en casos de personas cercanas a la edad jubilatoria.

Silvio Méndez, ex trabajador de El Diario (foto Elonce)

“Las situaciones son disímiles: algunos hemos logrado reinsertarnos laboralmente, otros sobreviven con changas u oficios, pero hay muchos compañeros, especialmente quienes estaban cerca de jubilarse, que no han podido encontrar una nueva oportunidad. Esto genera un deterioro en la calidad de vida y también un fuerte impacto en la salud mental. Incluso, hay compañeros que han fallecido en circunstancias muy dramáticas, atravesados no solo por problemas de salud, sino también por la tristeza de no poder reconstruir su vida laboral. Hoy nos encontramos con casos de compañeros que deben recurrir a comedores o a buscar comida en espacios públicos para subsistir. Son personas con años de trayectoria, con responsabilidades y un oficio definido, que atraviesan esta situación en un contexto que, consideran, está marcado por la falta de sensibilidad de un juez que todos los meses recibe un sueldo de ocho cifras”, expuso Varela.

Situación de la empresa

Los ex empleados afirmaron que la empresa cuenta con bienes suficientes para afrontar las deudas. “Es una firma solvente, con numerosos bienes inmuebles que superan en varios millones de dólares el monto de las indemnizaciones”, sostuvo Silvio Méndez. En ese sentido, reclamó que se avance en la liquidación de activos para saldar las obligaciones.

El Diario de Paraná (foto archivo Elonce)

“Que la Justicia no ejecute ni cumpla con la ley implica que nuestras deudas se licúan, porque la actualización de esas acreencias pierde poder adquisitivo frente al proceso inflacionario y al aumento del costo de vida. Cuanto más tiempo pasa, mayor es el perjuicio para nuestros derechos y nuestras acreencias”, completó.

Posibles acciones: un jury contra el juez Moia

Los ex trabajadores de El Diario adelantaron a Elonce que analizan impulsar una denuncia contra el juez Moia ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto incumplimiento de sus funciones.

Juan Cruz Varela, ex trabajador de El Diario (foto Elonce)

“Existe una responsabilidad directa del Poder Judicial, en particular del juez Ángel Moia, quien tiene a su cargo el concurso preventivo de acreedores de El Diario y no está haciendo cumplir las sentencias que ordenan el pago a los trabajadores. Estamos convencidos de que hay una decisión de dilatar el proceso para beneficiar a los empresarios, y esa responsabilidad no se limita al juez, sino que alcanza a otros niveles del sistema judicial. Hay instancias superiores, como el Superior Tribunal de Justicia, que deben supervisar y garantizar el correcto desarrollo de estos procesos. Por eso sostenemos que los empresarios deben pagar, pero también que la Justicia debe hacer cumplir esas resoluciones. En ese sentido, entre los trabajadores se analiza impulsar una denuncia contra el juez ante el Jurado de Enjuiciamiento por incumplimiento de sus funciones”, expuso Varela.

Continuidad del reclamo

Desde el grupo de ex trabajadores afirmaron que continuarán visibilizando la situación y exigiendo el cumplimiento de la sentencia. “El reclamo es que haya justicia y que se respeten nuestros derechos”, concluyó Méndez.