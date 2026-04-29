Críticas a Adorni tras informe de gestión: “Argentina se cae a pedazos y no les importa”, afirmó Blanca Osuna

En el Congreso de la Nación, el informe de gestión presentado por el vocero presidencial Manuel Adorni generó fuertes críticas desde la oposición. La diputada nacional Blanca Osuna dialogó con Elonce tras la exposición y cuestionó tanto el contenido del informe como el contexto político en el que se produjo, marcado por denuncias y tensiones institucionales.

Osuna fue contundente al evaluar la presentación: “El paso de Adorni es sin pena ni gloria”. Además, apuntó contra la puesta en escena del oficialismo: “La meta de él, del gobierno nacional y ese show que han montado con barras en las distintas galerías del recinto y la presencia del presidente no hacen más que decir: ‘La Argentina se está cayendo a pedazos, día tras día, hay dolor, pero a nosotros no nos importa’”.

En esa línea, remarcó la postura de su bloque frente a la exposición: “Por parte de nosotros ha sido la responsabilidad de estar presentes, de tomar nota de los comentarios y las inexactitudes que cometen y además señalarles que este es un gobierno que incumple leyes”.

Cuestionamientos por incumplimiento de leyes

Durante el informe de gestión, la legisladora hizo hincapié en las consecuencias de las políticas actuales. “El incumplimiento deriva en una serie de acciones en donde enfermos terminales o de cáncer que necesitan tratamientos en hospitales públicos o en el PAMI se quedan sin medicamentos”, expresó a Elonce.

Asimismo, visibilizó la situación de sectores vulnerables: “Personas con discapacidad y sus familias sufren porque no tienen el acompañamiento del Estado”. Y agregó: “Eso es lo que significa decir presente y dar respuestas con pequeños aportes que son de alto valor para quienes lo necesitan”.

Osuna elevó el tono de sus críticas al señalar posibles responsabilidades penales. “Nuestra responsabilidad es señalarles con claridad: ustedes están

incumpliendo los deberes de funcionario público y eso es grave, tiene pena, son delitos, no son inocentes”, indicó.

Educación en crisis y universidades en alerta

Otro de los ejes del informe de gestión fue el financiamiento educativo. “No hay razón para desfinanciar las universidades”, afirmó la diputada. Y explicó: “Hay normas que obligan expresamente y la Constitución pone en la espalda del Poder Ejecutivo la responsabilidad de sostenerlas”.

En ese sentido, describió la situación del sistema educativo: “Los salarios docentes y no docentes están por el piso y se ven afectados los desarrollos en investigación, extensión e infraestructura”. Además, amplió el foco hacia otros niveles: “En las escuelas vemos situaciones patéticas, como que el momento de la comida sea de 80 gramos por alumno”.

También denunció problemas en infraestructura escolar: “Las obras públicas no se continúan y las escuelas empiezan a caerse a pedazos”. Y ejemplificó: “Hay estudiantes que no tienen bancos o reciben mobiliario inadecuado para su edad”.

Salud, crisis social y clima político

La diputada vinculó el contexto económico con el impacto social: “El informe del ministro de Salud reconoce el incremento de intentos de suicidio”. Y agregó: “Son gritos desesperados de niños, niñas y jóvenes que piden ayuda y hoy no tienen respuesta”.

Adorni brindó su informe de gestión ante Diputados

En el plano político, también anticipó los próximos pasos en el Congreso. “En estos momentos está interviniendo el bloque de la Unión Cívica Radical y luego será el turno de nuestro bloque, Unión por la Patria”.

Finalmente, adelantó que uno de los temas centrales será un caso de presunta corrupción: “El caso $LIBRA va a ser un capítulo puntual, un hecho de corrupción tremendo que está siendo investigado actualmente”.