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Frigerio entregó respaldo de la provincia para inversión productiva de US$300.000 en Larroque

Rogelio Frigerio, entregó la resolución de adhesión al RINI a la empresa LeoFilm, en su planta industrial de Larroque. La firma invertirá 292.000 dólares para incorporar nuevas líneas de productos.

29 de Abril de 2026
Inversión productiva de US$300.000 en Larroque.
Inversión productiva de US$300.000 en Larroque. Foto: (GPER).

Rogelio Frigerio, entregó la resolución de adhesión al RINI a la empresa LeoFilm, en su planta industrial de Larroque. La firma invertirá 292.000 dólares para incorporar nuevas líneas de productos.

El gobernador, Rogelio Frigerio, entregó la resolución de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a la empresa LeoFilm, en su planta industrial de Larroque. La firma invertirá 292.000 dólares para incorporar nuevas líneas de productos. Se suma así a las más de 120 iniciativas en marcha bajo este régimen, con inversiones cercanas a los 300.000 millones de pesos que proyectan generar 2.000 puestos de trabajo.

Durante la recorrida que realizó este miércoles junto al intendente de Larroque, Francisco Benedetti; el mandatario destacó que el fortalecimiento del sector privado es el eje central de su gestión. "Mi obsesión es ver qué puedo hacer para que el sector privado crezca y genere empleo. Ese es el principal desafío del gobierno", afirmó Frigerio, resaltando la importancia de que el Estado se ponga al servicio de quienes apuestan por el desarrollo provincial.

 

Herramientas para el crecimiento

 

El gobernador subrayó que la provincia ofrece instrumentos concretos, como créditos y beneficios impositivos, para que la inversión sea una realidad. "Buscamos mejorar la competitividad y generar condiciones para que las empresas locales puedan crear trabajo de calidad. Me da satisfacción ver a firmas entrerrianas aprovechando el RINI para modernizarse", señaló el gobernador.

Por su parte, la gerenta general de LeoFilm, Valentina Toloza, valoró la incorporación al régimen provincial para proyectar un crecimiento sostenido. "La idea es sumar una nueva línea de peletizado de reciclado junto con una impresora tecnológica y energía renovable. Contar con estas herramientas es fundamental para seguir creciendo", explicó Toloza.

Temas:

Rogelio Frigerio Larroque Inversiones rini
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