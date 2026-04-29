Adorni en el Congreso: fuertes críticas de Jorge Taiana al informe de gestión

REDACCIÓN ELONCE
El paso de Manuel Adorni por el Congreso dejó un clima tenso y numerosas críticas. Jorge Taiana cuestionó duramente el informe de gestión y la falta de respuestas ante acusaciones y problemas económicos.
La presentación de Manuel Adorni en el Congreso volvió a poner en el centro del debate político la gestión del Gobierno nacional. Durante una jornada extensa y cargada de tensión, el informe de gestión expuesto por el jefe de Gabinete fue duramente cuestionado por distintos sectores, entre ellos el diputado Jorge Taiana, quien realizó un análisis crítico tanto del contenido como del contexto en el que se desarrolló la sesión.
Desde el inicio, Taiana remarcó que no se trató de una instancia habitual: “Una jornada larga y compleja porque el informe del jefe de Gabinete en el Senado o en Diputados es una manda constitucional y es una cosa que debiera ser de rutina. Acá no lo era”. El legislador vinculó esta situación a las denuncias judiciales que pesan sobre Adorni y a un creciente cuestionamiento político sobre su desempeño.
En ese sentido, el exministro señaló que el funcionario no logró despejar dudas: “Hay un cuestionamiento serio a él, él no lo logra explicar, él se escuda en el tema de lo judicial. La verdad que él no explicó lo suficiente y por lo tanto tampoco convenció”. Para Taiana, la falta de respuestas impacta directamente en la credibilidad institucional.
Un respaldo presidencial que invierte los roles
Otro de los puntos destacados fue la presencia del presidente en el recinto para respaldar a Adorni. Taiana interpretó este gesto como una alteración del rol tradicional del jefe de Gabinete dentro del sistema político argentino: “En general se piensa que el jefe de Gabinete actúa un poco de fusible. Si se desgasta, renuncia. En el caso de hoy, se invirtió”.
A pesar de ese respaldo, el diputado consideró que el desgaste del funcionario es evidente: “Creo que él realmente está muy desgastado y es una pena porque el jefe de Gabinete es una figura muy importante y tendría que tener una confianza que evidentemente él hoy no tiene”.
El contraste entre el discurso oficial y la percepción social fue otro eje central de las críticas. Taiana cuestionó el tono optimista del informe: “Dio un informe donde básicamente parecía que estábamos en Narnia”, en referencia a una visión que, según él, no coincide con la realidad que atraviesan distintos sectores del país.
Economía, ajuste y falta de rumbo
En su análisis, Taiana describió un escenario económico preocupante, con impacto directo en la vida cotidiana: “Tenemos una destrucción del proceso productivo, tenemos una destrucción de puesto de trabajo, tenemos una caída del salario fenomenal”. A esto sumó el deterioro de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
El diputado también apuntó contra el relato oficial sobre el ajuste: “el gran argumento del gobierno se ha transformado en un ajuste que están pagando los jubilados, los trabajadores y la gente más vulnerable”. Para él, la carga recae sobre sectores que no eran los destinatarios iniciales de las medidas.
Una desconexión con la realidad social
En el tramo final de su análisis, Taiana profundizó sobre lo que considera una desconexión entre el Gobierno y la ciudadanía. Graficó la situación con ejemplos cotidianos: “tengo cuatro remedios. ¿Cuál me dice usted doctor que compre? ¿Puedo comprar dos?”. También mencionó dificultades en hospitales y retrasos en campañas de vacunación.
El legislador cuestionó además la falta de una estrategia de desarrollo: “Falta una estrategia de desarrollo del gobierno”. Según indicó, la apertura de importaciones se realiza sin planificación ni medidas de acompañamiento para la producción local.
Finalmente, concluyó con una metáfora contundente sobre el rumbo del país: “no estamos en un túnel, estamos en un pozo y en vez de estar saliendo, creo que estamos cavando para profundizar el pozo”. Una definición que resume el tono crítico de su intervención tras el paso de Adorni por el Congreso.