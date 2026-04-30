Congreso de ATE en Paraná cuestionó las políticas de Milei y convocó a "la unidad de la clase trabajadora"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos realiza este jueves su 36° Congreso Anual Ordinario en el auditorio de la sede del gremio en Paraná, con la participación de dirigentes nacionales y provinciales.

El congreso incluyó el debate de la memoria y balance del último período, así como la definición de líneas de acción sindical. Además, durante el encuentro se analizaron la situación laboral y salarial de los empleados estatales y el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei en la clase trabajadora.

La secretaria adjunta nacional de ATE, Mercedes Cabezas, destacó el significado del encuentro. “No es un aniversario más, ATE Entre Ríos cumple 100 años y fue una de las primeras jurisdicciones en la historia del sindicato”, señaló a Elonce.

Además, remarcó la importancia del federalismo en la organización sindical y la presencia de representantes de otras provincias. "La política federal de nuestro sindicato tiene que ser un espaldarazo hacia esa política federal que necesitamos en todo el país", fundamentó.

Análisis de la situación económica

Durante el congreso, los dirigentes abordaron la situación de los trabajadores en el contexto actual. Cabezas sostuvo que “los salarios están muy bajos” y advirtió sobre un fenómeno que consideró inédito: “trabajadores formales con sueldos por debajo de la línea de la pobreza”.

También cuestionó la reforma laboral impulsada por Milei, al indicar que “pone en manos de los empleadores el tiempo de vida de los trabajadores”. De hecho, remarcó que “una de las principales premisas del gremio es no acatarla”.

“No hay posibilidad de que un gobierno supere una crisis de estas características sin convocar al diálogo con las organizaciones del campo popular y avanzar en una construcción colectiva; no se trata solo de dialogar. También planteamos la necesidad de contar con espacios de poder en los futuros gobiernos, porque entendemos que el rumbo actual no se sostendrá y que la sociedad demandará cambios. En ese contexto, cualquier proyecto con una orientación nacional, popular o progresista deberá contemplar la participación activa de estos sectores", indicó Cabezas.

Y agregó: "La Argentina ya no admite liderazgos unipersonales ni la idea de un ‘salvador de la patria’. Lo que la sociedad busca es formar parte de un proyecto político colectivo, y en ese camino las organizaciones del campo popular deben tener un rol central”.

Postura de dirigentes de otras provincias

El secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, participó del encuentro y planteó que los problemas laborales son comunes en todo el país. Señaló que existen “salarios pulverizados” y cuestionó las políticas económicas del gobierno nacional al que calificó como "fascista y el más corrupto de la historia". En esa línea, sostuvo que el congreso representó “un mensaje político” para Milei, gobernadores e intendentes.

“Esta organización en Entre Ríos, que cumple 100 años, tiene un fuerte sentido de pertenencia e identidad, y comparte con la Región Centro la necesidad de articular estrategias en común. Así como los gobiernos se reúnen para definir políticas, desde el sector sindical consideramos fundamental encontrarnos para debatir reivindicaciones y acciones colectivas", indicó Giuliani.

Y continuó: "Planteamos problemáticas que se repiten en todo el país, como el deterioro salarial y las condiciones laborales, en un contexto económico que impacta sobre la clase trabajadora. También cuestionamos decisiones políticas que, según entendemos, han afectado a los trabajadores, con el acompañamiento de distintos gobiernos provinciales".

"En ese marco, sostenemos la necesidad de discutir cómo se distribuye la riqueza en territorios con importantes recursos naturales, y de exigir medidas que favorezcan el empleo y la equidad. Asimismo, reclamamos la reincorporación de trabajadores despedidos y la presencia efectiva del Estado en las provincias porque este gobierno impulsó una política de carácter centralista, que consistió en retirar organismos nacionales de los territorios federales y concentrarlos en el AMBA, lo que, a nuestro entender, los aleja de las necesidades del resto del país", expuso Giuliani.

"Este encuentro no es solo una instancia formal, sino también un hecho político y un mensaje muy fuerte para Javier Milei, Rogelio Frigerio y los intendentes: están de paso, pero la organización sindical proyecta seguir adelante con otros 100 años de historia”, expuso el referente cordobés de ATE.

Congreso de ATE en Paraná: “A Milei lo vamos a echar y combatir en unidad”

Por su parte, el secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, vinculó el encuentro con la conmemoración del Día del Trabajador. Indicó que la situación actual es “compleja para el conjunto de los trabajadores” y planteó la necesidad de acciones conjuntas. También mencionó el impacto en las provincias por la reducción de recursos coparticipables que eran utilizados para servicios y la implementación de políticas públicas.

“Por eso consideramos fundamental unificar la lucha en todo el país, convencidos de que a Milei lo vamos a echar y combatir en unidad. En ese sentido, convocamos a la articulación de las dos CTA, con las que venimos coordinando acciones en la provincia de Buenos Aires para enfrentar las políticas del gobierno nacional”, cerró.