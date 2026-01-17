Impulsan la práctica de pelota a mano en el Paraná Rowing Club  

El Paraná Rowing Club puso en marcha una nueva propuesta deportiva orientada a fomentar la práctica de la pelota a mano, una disciplina tradicional que busca ganar nuevos adeptos durante la temporada de verano. La iniciativa comenzó hace pocas semanas y está abierta tanto a socios como a personas que no forman parte de la institución.

“Esto empezó hace dos o tres semanas, lo veníamos charlando y con el apoyo del club hoy lo podemos hacer”, explicó a Elonce Juan Sapetti, quien destacó el acompañamiento institucional para concretar el proyecto. Según señaló, la respuesta inicial fue positiva y ya se observa a chicos participando activamente de los entrenamientos.

Sapetti remarcó que el objetivo central es preservar la disciplina y acercarla a nuevas generaciones. “La idea es que este deporte no se pierda, sino traer más gente para que puedan venir a jugar”, sostuvo. En ese sentido, detalló que las actividades se desarrollan en el sector de cancha de mano del club, que cuenta con dos espacios de juego, vestuarios y sanitarios.

La propuesta contempla distintos horarios según las edades. Durante la mañana se realizan actividades para niños y niñas, mientras que, por la tarde, a partir de las 16.30, se convoca a mayores de 15 años. “Hoy (sábado) a la tarde vamos a estar los más grandes jugando y mostrando cómo es este deporte”, indicó Sapetti, al invitar a quienes quieran conocer la disciplina.

El referente aclaró que la actividad no es exclusiva para socios. “Para la gente que no es socia también está abierta. Solo tienen que avisarnos para que podamos informar en la entrada y que puedan ingresar”, explicó, subrayando el carácter inclusivo de la iniciativa.

En cuanto a los requisitos para comenzar, mencionaron que “lo principal son las ganas de divertirse”. Además, destacó que la pelota a mano aporta beneficios físicos y sociales. “Los chicos adquieren una habilidad motora muy importante y se genera rápidamente camaradería y compañerismo”. Elonce.com