La pelota a mano se suma a la agenda de verano del Rowing

El Paraná Rowing incorpora la pelota a mano a su propuesta de actividades de verano, una disciplina que se practica en el club desde hace décadas y que forma parte de su identidad deportiva.

La actividad comienza este sábado 17, en Sede Central, con clases abiertas a socios, a cargo del profesor Juan Sapetti. Las mismas, estarán orientadas a la iniciación y al juego, con propuestas dinámicas y recreativas pensadas para aprender y disfrutar del deporte.

Habrá un turno destinado a niños y niñas de 10 a 15 años, que se realizará de 11:00 a 12:00 h, y otro para personas de 16 años en adelante, de 16:30 a 18:00 h. Durante la jornada se realizarán juegos y desafíos pensados para aprender de manera lúdica, fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y el disfrute del deporte. Habrá actividades individuales, cooperativas y mini desafíos, donde lo importante no será solo el resultado, sino la participación, el respeto y la actitud. Quienes deseen inscribirse y participar, contactar con Juan Sapetti al 343 - 4051753.

Vale destacar que la práctica de pelota a mano se desarrolla en la histórica cancha ubicada sobre la barranca, en la Sede Central, con vista hacia el Parque Urquiza. Este espacio cuenta con un frontón natural único en la ciudad, que le da a la pelota un rebote característico y distintivo.

Más información sobre la AGENDA DE VERANO en https://www.instagram.com/paranarowingclub/