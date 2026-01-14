Entre deportes y pileta: así se vive el verano en la colonia del Rowing

Las vacaciones son sinónimo de tiempo libre y recreación para los más chicos, y las colonias de verano se han convertido en una de las alternativas más buscadas por las familias paranaenses. Bajo ese marco, el Paraná Rowing Club impulsa una propuesta que combina deporte, pileta y socialización en jornadas que arrancan temprano y se extienden hasta pasado el mediodía.

Deportes, iniciación y vida al aire libre

El coordinador de la colonia, Ignacio Fernández, sostuvo ante Elonce que la iniciativa apunta a chicos de entre cuatro y doce años. "Venimos de lunes a viernes de 8.30 a 12.30, y también tenemos prehora para quienes lo necesiten", explicó.

El proyecto incluye una introducción a las disciplinas que ofrece el club: hockey, natación y actividades recreativas. "La idea es que conozcan los deportes y después los puedan hacer durante el año", agregó.

Las chicas contaron cómo se divierten. Foto: Elonce.

La pileta es un eje clave de la temporada: "Es fundamental para que los chicos se refresquen; también usamos los rociadores de la cancha de hockey, que les encanta", describió el coordinador. Para el cierre del mes, anticipó un campamento al aire libre como broche.

Lo que dicen los protagonistas

Elonce conversó con los chicos, quienes valoraron la amistad y los juegos como parte central del verano. Paulina contó que asiste "desde muy chica", mientras que Inti destacó que lo que más disfruta es "estar con amigos y tomar tereré". Sobre la receta, resumió: "Mucha agua fría, hielos grandes, y listo".

Los chicos reconocieon que "en el mundialito se pica". Foto: Elonce.

Entre los más grandes, el fútbol y el hockey generan competencias internas. "En el mundialito se pica", reconoció Fidel, hincha de Belgrano, entre risas, al marcar la eterna rivalidad deportiva con sus compañeros de Paracao. Las chicas, por su parte, avanzan con su propio mini torneo de hockey y se animan a los bailes que marcan tendencia.

La pileta también ocupa buena parte del día: clases de natación, pileta libre y la esperada "guerra de bombuchas", que se programaba para la tarde.

Un espacio para hacer amigos

Además del deporte, la colonia potencia vínculos interpersonales. "Se hacen amigos, se comparten historias y se genera un clima lindo", valoró el profe ante Elonce. Las jornadas buscan que los chicos puedan moverse fuera del ámbito escolar, conocer nuevos grupos y disfrutar del aire libre.