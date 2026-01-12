Una colonia de vacaciones con enfoque integrador en la pileta de Club Talleres

REDACCIÓN ELONCE
La colonia de vacaciones de la Escuela de Amigos continúa desarrollándose durante el verano con actividades recreativas y deportivas en Club Talleres. Profesores y participantes destacaron a Elonce la importancia del espacio como ámbito de inclusión y encuentro.
La colonia de vacaciones que se desarrolla en el Club Talleres de Paraná continúa con sus actividades durante la temporada de verano, con una propuesta que combina pileta, deporte y espacios de convivencia para jóvenes y adultos con discapacidad. La iniciativa forma parte del trabajo que la entidad deportiva sostiene durante todo el año y que en los meses estivales se adapta a actividades recreativas.
Durante una recorrida realizada por Elonce, el profesor Simón Gómez explicó que la colonia funciona como una continuidad de las propuestas que se llevan adelante a lo largo del año. “Hace ya ocho años que empezamos con la colonia de la Escuela de Amigos. Antes terminábamos en diciembre por el calor y cortábamos con la actividad de básquet, pero después arrancamos con la propuesta de pileta para que puedan vivir el club también en verano”, relató.
El docente señaló que la jornada incluye natación y momentos de descanso, en un contexto marcado por las altas temperaturas. “Hoy nos tocó mucho calor, así que por suerte pudimos meternos a la pileta y ahora estamos merendando un ratito”, indicó.
Un espacio abierto e integrador
Gómez destacó que la colonia no tiene cupos cerrados y que se mantiene abierta a nuevas incorporaciones. “Siempre estamos abiertos para los chicos que se quieran sumar, para cualquier persona con discapacidad que quiera integrarse al grupo”, afirmó.
El proyecto busca fortalecer el sentido de pertenencia al club y generar vínculos entre los participantes. “Siempre buscamos hacer algo más y darle una oportunidad a los chicos para que puedan vivir lo que es un club, venir, disfrutar y pasar un buen rato con amigos”, agregó el profesor.
Testimonios de los participantes
Los jóvenes que participaron de la colonia compartieron su experiencia y expresaron su entusiasmo por las actividades. “Me gusta la pileta y estar con mis amigos”, señaló uno de ellos, mientras que otro comentó: “Juego al básquet y me gusta venir a la pileta, después merendamos y nos vamos a casa”.
Juan Ignacio, otro de los asistentes, contó: “Me encanta la pileta. A veces me ahogo un poco, pero sigo aprendiendo a nadar”. En la misma línea, Facundo explicó que durante la colonia practicaron distintos estilos de natación. “Hacemos crol y pecho”, indicó.
Camila, de 20 años, también destacó el valor del espacio. “Me gusta la colonia, el básquet y estar con los profes. Vamos mejorando todos los días un poquito”, expresó.
Continuidad del proyecto
La colonia se desarrolla los lunes y miércoles y cuenta con la participación de profesores y acompañantes que sostienen la propuesta durante el verano. Desde la institución deportiva indicaron que el objetivo principal es lograr la plena inclusión y contribuir a una sociedad en la que se valore el concepto de igualdad y respeto; en ese marco, el Club Atlético Talleres sigue adelante con las actividades de la Escuela Amigos, un espacio de encuentro y convivencia para chicas/os y jóvenes de ambos sexos con discapacidad que comprende actividades deportivas y sociales.
La colonia de vacaciones de la Escuela de Amigos continúa así con una propuesta que prioriza la inclusión, la actividad física y la convivencia, en un entorno cuidado y pensado para el disfrute de todos los participantes.